En los últimos días, han resurgido rumores sobre un supuesto romance entre Mae Martin y Elliot Page, dos de los nombres más importantes de la comunidad queer en el cine y la televisión internacional. No es para menos: ambos han compartido momentos públicos, eventos importantes y amistades con otras celebridades, lo que ha llevado a fans y medios a preguntarse si hay algo más que una amistad entre ellos.

La especulación alcanzó su punto máximo después de que se dejaran ver juntos en la gala de arte y cine de LACMA, donde incluso Mae publicó en redes una dedicatoria a Page, llamándolo “mi rey”, gesto que generó muchos comentarios positivos y apasionados de colegas y seguidores. Sin embargo, el interés no se detiene ahí: la complicidad y química que demuestran, más sus respectivas trayectorias en “Wayward” y “The Umbrella Academy”, mantienen el tema en tendencia. Pero ¿qué hay de cierto entre estos dos íconos?

¿CUÁL ES LA VERDAD SOBRE LA RELACIÓN ENTRE MAE MARTIN Y ELLIOT PAGE?

Mae Martin y Elliot Page no han sido pareja romántica, pese a la ola de rumores en redes y medios a raíz de sus apariciones públicas y cercanía. Martin lo aclaró en entrevista con Xtra, reaccionando con humor y halago ante la idea: “Es un honor si la gente especula sobre mi vida amorosa… Elliot es la mejor cita y me siento afortunade de que me invite a estas fiestas”. Más allá de la complicidad y el apoyo mutuo en sus procesos de identidad y vida profesional, su vínculo ha sido estrictamente amistoso.

LA SITUACIÓN SENTIMENTAL DE MAE MARTIN Y ELLIOT PAGE

En la actualidad, Mae Martin mantiene una relación abierta y no convencional con Parvati Shallow, reconocida ex participante de “Survivor” y “The Traitors”, quien ha declarado públicamente sobre la riqueza y novedad de su vínculo con Martin, así como su propia visión sobre el amor y la identidad queer.

Por su parte, Elliot Page ha mostrado su relación con la comediante Julia Shiplett, debutando como pareja en el orgullo gay y en eventos de moda internacional. Ambos han hablado sobre la importancia de tener una red de apoyo queer y han compartido lo fundamental que ha sido el otro en sus procesos personales, especialmente durante sus salidas del clóset y redefiniciones públicas de identidad.

