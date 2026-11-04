El actor británico Callum Turner encabeza las preferencias para interpretar al agente 007 en la próxima película dirigida por Denis Villeneuve, respaldado por las recientes declaraciones del ex-007 Pierce Brosnan y su alejamiento de la productora Twentytwo Films.

Y es que, listas de las casas de apuestas ubican al intérprete por delante de otros contendientes como Jack Lowden, Josh O’Connor, Richard Madden, Robert Pattinson y Joe Alwyn, tras las audiciones realizadas semanas atrás en Londres.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia íntima en Londres a fines de mayo. (Foto: Jean Baptiste Lacroix / AFP)

La atención sobre Turner aumentó luego de que se desvinculara de la compañía creada junto a su esposa Dua Lipa, un cambio que generó rumores sobre su preparación para proyectos de mayor envergadura, de acuerdo con ‘The Guardian’.

El impulso definitivo provino de Pierce Brosnan, quien protagonizó cuatro filmes de la franquicia (entre 1995 y 2002) y valoró el desempeño del actor en proyectos anteriores. “Callum Turner es alguien con quien he trabajado, y es tan potente”, declaró Brosnan a la revista Vanity Fair.

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El veterano actor evitó inclinar la balanza de forma definitiva y extendió sus deseos de éxito al elegido: “Quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor, de vida, de fuerza y de coraje”.

Finalmente, Brosnan destacó la llegada de Denis Villeneuve al proyecto cinematográfico, a quien describió como un creador iconoclasta y visionario con un estilo visceral y sensual en sus producciones.

*Con información de EFE

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