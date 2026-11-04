Las casa de apuestas ya ven a Callum Turner por encima de otros 'favoritos' hasta hace solo unos días | Foto: EFE
Las casa de apuestas ya ven a Callum Turner por encima de otros 'favoritos' hasta hace solo unos días | Foto: EFE
Por Redacción EC

El actor británico Callum Turner encabeza las preferencias para interpretar al agente 007 en la próxima película dirigida por Denis Villeneuve, respaldado por las recientes declaraciones del ex-007 Pierce Brosnan y su alejamiento de la productora Twentytwo Films.

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