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Los actores Ian McKellen, Hugh Jackman y Seth MacFarlane, así como la familia de “Star Trek” y multitud de seguidores lloran la pérdida de Patrick Stewart, el legendario capitán ‘Jean-Luc Picard’ de la mítica serie y el ‘Professor X’ en “X-Men”, que ha fallecido a los 86 años tras una breve batalla contra el Alzheimer y la demencia.
Los actores Ian McKellen, Hugh Jackman y Seth MacFarlane, así como la familia de “Star Trek” y multitud de seguidores lloran la pérdida de Patrick Stewart, el legendario capitán ‘Jean-Luc Picard’ de la mítica serie y el ‘Professor X’ en “X-Men”, que ha fallecido a los 86 años tras una breve batalla contra el Alzheimer y la demencia.
Ian McKellen, que tenía una larga amistad con Stewart desde hacía medio siglo, ha publicado un extenso tributo del actor en la red social de X: “Era una persona que no ocultaba sus sentimientos, lo que lo convertía en alguien en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, a quien amar”.
Ambos actores se conocieron en trabajando en Londres en la Royal Shakespeare Company hace media década e hicieron gala de su amistad a lo largo de los años en entrevistas y alfombras rojas, con abrazos, besos y bromas, que los medios calificaron como todo ‘bromance’.
SIR PATRICK STEWART (1940-2026) Before everything else, Patrick was defined by being born and bred in Yorkshire, the proud county in the north of England which he loved to the end. You could hear it in his accented voice and in the stern honesty with which he told you what he thought and felt. Yorkshiremen have no truck with half-truths or avoidance of big issues. He wore his heart on his sleeve, which made him a man to rely on, to admire and in my case, love. We first met as ambitious young actors with the Royal Shakespeare Company half a century ago but we weren’t in the same productions. My first strong memory was a few years later, meeting him in the street in central London when he told me about an offer to take over a leading part in 'Star Trek'. “But Patrick think of your stage career in the UK. Do you really want to risk—getting lost in Hollywood for years and years?”. Well, he took the risk and thank goodness for us all that he did for not just his devoted Trekkies but film and theatre audiences, who marvelled at his using international celebrity to star in a string of cinema successes ('X-Men' of course) and in great classical plays by Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter and Beckett at Stratford-upon-Avon, in London’s West End and on Broadway. America was his adopted home, where he met his adored Sunny who has cared for him through sickness and health, through thick and thin. But he never forsook his origins: and the proudest achievement of the most respected and beloved actor of his generation on either side of the Atlantic, was his appointment as Chancellor of Huddersfield University in Yorkshire. His farewell performance in 'Avengers: Doomsday' is yet to be seen. Ian McKellen 29 October 2026 Photo: University of Huddersfield— Ian McKellen (@IanMcKellen) October 30, 2026
Actores como Hugh Jackman, Minnie Driver, Lea Thomson y otros actores de la familia “Star Trek” han compartido en Instagram y otras redes sociales su pésame por la pérdida del actor.
Hugh Jackman lamentó en Instagram: “Hoy hemos perdido a uno de los grandes del teatro y la pantalla. Y, en mi opinión, a un amigo y un hombre extraordinario. Aprendí muchísimo de él. Te echaré de menos, Patrick Stewart, todos los días de mi vida”.
Minnie Driver compartió en Instagram una foto abrazada a Stewart: “Tú, que siempre tenías el mejor consejo, la anécdota más divertida y la paciencia necesaria para escuchar...permanecerás en mi corazón para siempre”.
El actor y comediante Seth MacFarlane, también en Instagram: “Era ese tipo de actor excepcional capaz de tomar cualquier fragmento de diálogo y elevarlo: lograba que un buen guionista pareciera excelente, y que un guionista excelente pareciera un maestro. Además, era una persona de una humildad absoluta”.
La actriz Lea Thomson dijo en Instagram: “Este actor increíble tuvo la amabilidad de apostar por mí como director. Trabajas, inteligentemente y, en suma, puedes concentrarte en la escena en él”, mientras que el cómico Ricky Gervais ha compartido en X una escena que hicieron juntos y que tuvieron que repetir porque él no paraba de reirse: “¡Menudo actor! Todavía no puedo creer que aceptara hacer esta escena. Y ni siquiera le importó que arruinara cada una de las tomas”.
Adiós capitán Picard
Patrick Stewart interpretó por primera vez al capitán ‘Jean-Luc Picard’ en “Star Trek: The Next Generation” en 1987, pero luego dio vida al personaje en otras cuatro películas de la franquicia entre 1994 y 2002, y luego retomaría el papel en la serie en 2020, a lo largo de tres temporadas. Compañeros de todas estas etapas se han despedido del actor.
El actor William Shatner, que también fue capitán del USS Enterprise, recordó en Instagram a Stewart como “un amigo, un colega y un actor magnífico” que “aportó inteligencia, elegancia y un profundo sentido de la humanidad a todo lo que hizo”.
El actor Wil Wheaton, que interpretó al joven ‘Wesley Crusher’, publicó en la misma red una fotografía antigua de ambos con el mensaje: “Buen viaje, capitán”, y Jonathan Frakes, que dió vida al comandante ‘Will Riker’, compartió una declaración en la que decía: “No hay nadie en este planeta con quien haya actuado o a quien haya dirigido más veces que a mi gran amigo, el ya fallecido Patrick Stewart. Estará conmigo para siempre. Que descanse en paz”.
George Takei (Hikari Sulu), protagonista de la serie original de “Star Trek” señaló en Bluesky: “Los seguidores de todo el mundo lamentan la partida de una leyenda auténtica e irreemplazable. En su papel del capitán Jean-Luc Picard, Patrick Stewart llevó a la nave estelar Enterprise a lugares a los que nunca antes había llegado...Tenemos el corazón verdaderamente apesadumbrado. Descansa en los cielos, capitán”.
Los perfiles de Marvel Studios, Warner Bros, la Academia del Cine de Estados Unidos, Sesame Street (Barrio Sésamo) y otros nombres del cine y la televisión han recordado la figura del actor.
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