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Resumen

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Patrick Stewart interpreta a Jean-Luc Picard en la franquicia “Star Trek” (Foto: Paramount)
Patrick Stewart interpreta a Jean-Luc Picard en la franquicia “Star Trek” (Foto: Paramount)
Por Agencia EFE

Los actores Ian McKellen, Hugh Jackman y Seth MacFarlane, así como la familia de “Star Trek” y multitud de seguidores lloran la pérdida de Patrick Stewart, el legendario capitán ‘Jean-Luc Picard’ de la mítica serie y el ‘Professor X’ en “X-Men”, que ha fallecido a los 86 años tras una breve batalla contra el Alzheimer y la demencia.

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