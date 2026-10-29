Ante la muerte del aclamado actor británico Patrick Stewart a sus 86 años en Los Ángeles, su excompañero de rodaje en la saga de los ‘X-Men’, Hugh Jackman, quien da vida a ‘Wolverine’, lo despidió en redes sociales con una emotiva promesa que honraba su amistad.

“Hoy hemos perdido a uno de los grandes del teatro y la pantalla. Y, en mi opinión, a un amigo y un hombre extraordinario”, escribió en su publicación, adjuntando dos fotos juntos. “Aprendí muchísimo de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos los días de mi vida”, añadió el australiano, prometiendo nunca olvidarlo.

Según la familia de Stewart, el intérprete recordado por interpretar a ‘Charles Xavier’ falleció en su residencia tras padecer un breve periodo de Alzheimer “rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas”, así como el afecto de su entorno en sus últimos momentos.

Ambos intérpretes trabajaron juntos desde el año 2000 en la primera entrega de X-Men. A lo largo de la saga, coincidieron en títulos como “X-Men: Days of Future Past” y “Logan” (2017), película donde interpretaron la etapa final de sus personajes.

Patrick Stewart y Hugh Jackman, en sus roles de 'Charles Xavier' y 'Wolverine' en "Logan" (2027) | Foto: Difusión

La trayectoria de Patrick Stewart

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield (Inglaterra), Stewart construyó una carrera emblemática que abarcó más de seis décadas. Alcanzó el reconocimiento mundial tras interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en la serie “Star Trek: The Next Generation” (1987–1994) y en sus posteriores adaptaciones cinematográficas.

Luego, inmortalizó a Charles Xavier a lo largo de diez producciones por más de 20 años, empezando en el 2000 con la trilogía original de “X-Men” producida por 20th Century Fox, rol que expandió en entregas como “Days of Future Past” y la aclamada “Logan” (2017).

Tras la integración de los personajes de Fox al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el actor hizo su debut en la franquicia con una variante del personaje en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (2022), concluyendo su icónico recorrido de forma póstuma en la esperada “Avengers: Doomsday”.

VIDEO RECOMENDADO: