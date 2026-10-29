El actor de 86 años falleció tras un breve periodo de Alzheimer y demencia durante, informó su familia este jueves 29 de octubre de 2026 | Foto: Captura de Instagram (@thehughjackman)
El actor de 86 años falleció tras un breve periodo de Alzheimer y demencia durante, informó su familia este jueves 29 de octubre de 2026 | Foto: Captura de Instagram (@thehughjackman)
Por Redacción EC

Ante la muerte del aclamado actor británico Patrick Stewart a sus 86 años en Los Ángeles, su excompañero de rodaje en la saga de los ‘X-Men’, Hugh Jackman, quien da vida a ‘Wolverine’, lo despidió en redes sociales con una emotiva promesa que honraba su amistad.

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