El actor Patrick Stewart, recordado por su trabajo en producciones como “X-Men” y “Star Trek”, falleció a los 86 años. Su portavoz Kelly Bush Novak reveló que falleció en su casa en Los Ángeles tras “una breve lucha contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

La partida del actor se produjo después de un periodo de enfermedad, de acuerdo con el comunicado de su representante, Kelly Bush Novak. El mensaje familiar recordó los últimos momentos del actor, quien estuvo rodeado de amigos y familiares, entre música, oraciones y muestras de afecto.

“Anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy”, señala el comunicado.

El actor Patrick Stewart aparecerá en su icónico papel como el Profesor Xavier en la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness": (Foto: AFP/CBS/Paramount/Marvel Studios)

“Estuvo rodeado del cariño de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y la profunda emoción que solo él podía inspirar tras una vida dedicada a todos nosotros. Siempre recordaremos con cariño la serenidad y la reflexión de su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia inquebrantable”, agrega.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart desarrolló desde joven una vocación por las artes escénicas. Su formación estuvo vinculada al teatro británico y, en 1966, se incorporó a la Royal Shakespeare Company, agrupación en la que permaneció durante cerca de 16 años.

Su salto a la fama llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán ‘Jean-Luc Picard’ en la serie “Star Trek: The Next Generation”. Durante siete temporadas, el actor dio vida al comandante de la nave Enterprise, personaje que se convirtió en uno de los más emblemáticos de la franquicia.

Parte del elenco de "X-Men 2". Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen y Halle Berry protagonizan la cinta de los famosos mutantes.

Años después, Stewart sumó otro papel decisivo a su carrera al interpretar al profesor ‘Charles Xavier’ en la saga cinematográfica “X-Men”. El actor apareció por primera vez como el líder de los mutantes en la película estrenada en el año 2000 y retomó el personaje en varias entregas posteriores.

Su participación también se extendió al universo cinematográfico de Marvel, con una aparición en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (2022)