Antes de ser reconocido por su trabajo en "X-Men" y "Star Trek", Patrick Stewart paseó su talento por las tablas de diversos teatros, incluido uno en Perú. (Foto: Captura de video Instagram / @cinescapeoficial)
Antes de ser reconocido por su trabajo en "X-Men" y "Star Trek", Patrick Stewart paseó su talento por las tablas de diversos teatros, incluido uno en Perú. (Foto: Captura de video Instagram / @cinescapeoficial)
Por Redacción EC

La muerte del actor británico Patrick Stewart, recordado por interpretar al profesor ‘Charles Xavier’ en “X-Men” y al capitán ‘Jean-Luc Picard’ en “Star Trek”, también ha permitido recordar un episodio poco conocido de su trayectoria: su paso por Lima cuando todavía era un joven actor dedicado al teatro de William Shakespeare.

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