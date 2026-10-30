La muerte del actor británico Patrick Stewart, recordado por interpretar al profesor ‘Charles Xavier’ en “X-Men” y al capitán ‘Jean-Luc Picard’ en “Star Trek”, también ha permitido recordar un episodio poco conocido de su trayectoria: su paso por Lima cuando todavía era un joven actor dedicado al teatro de William Shakespeare.

La visita ocurrió en 1962, cuando Stewart formaba parte de la compañía teatral Shakespeare Old Vic, que llegó al Perú junto a la reconocida actriz Vivien Leigh. Durante su estadía, la agrupación realizó presentaciones en el Teatro Municipal de Lima, mucho antes de que el intérprete se convirtiera en una estrella internacional de Hollywood.

La historia volvió a cobrar relevancia gracias a Bruno Pinasco, quien conoció este episodio durante una entrevista con Stewart en Londres. Según contó, el propio actor le relató que había visitado nuestro país como parte de aquella compañía teatral y que recordaba con cariño a las personas que conoció durante su estancia.

Antes de ser reconocido por su trabajo en "X-Men" y "Star Trek", Patrick Stewart paseó su talento por las tablas de diversos teatros, incluido uno en Perú. (Foto: Captura de video Instagram / @cinescapeoficial)

“Estuve en Lima en 1962 con la compañía de teatro Shakespeare Old Vic y la actriz principal era Vivien Leigh. Solo estuvimos allá por dos semanas, pero tuvimos momentos fantásticos. Recuerdo que me gustó mucho la gente que conocí en Perú”, habría recordado Stewart, según declaraciones recogidas anteriormente por el programa “Cinescape”.

El vínculo entre ambos también dejó otra anécdota. Durante un segundo encuentro, esta vez por la promoción de una película de “X-Men”, Pinasco le contó que su afición por el té nació al ver al capitán Picard pedir constantemente una taza de Earl Grey en “Star Trek: The Next Generation”. Stewart, por su parte, sorprendió al conductor al elegir dos bolsitas de té English Breakfast durante una pausa de la entrevista.

Aquella conversación también tuvo una influencia en la faceta literaria de Pinasco. En 2023, el presentador publicó “Tea Shop”, su primera novela, cuyos personajes Grey y Eliot tienen nombres inspirados en el universo del té, particularmente en la variedad Earl Grey.

Parte del elenco de "X-Men 2". Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen y Halle Berry protagonizan la cinta de los famosos mutantes.

Como se sabe, el actor inglés Patrick Stewart falleció a los 86 años, en su casa de Los Ángeles, California. Su fallecimiento fue anunciado mediante un comunicado de su portavoz, también publicado en las redes sociales del actor.