El actor Patrick Stewart murió a causa de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, según detalla su certificado de defunción, divulgado por medios estadounidenses.

Según TMZ, el documento también señala que los restos del actor de “Star Trek”, fallecido el pasado 28 de octubre a los 86 años, fueron sometidos el 3 de noviembre a un proceso de hidrólisis alcalina, también conocido como cremación con agua.

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La familia de Stewart anunció su muerte el mes pasado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Dejan flores sobre la estrella de Sir Patrick Stewart en el Paseo de la Fama de Hollywood tras el anuncio de su fallecimiento, en Hollywood. (Foto: Chris Delmas / AFP)

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy”, rezaba el escrito.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield (Inglaterra), una pequeña localidad industrial a orillas del río en West Yorkshire, Stewart llevó a la pantalla al legendario capitán Jean-Luc Picard en la franquicia “Star Trek”.

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Antes, había interpretado por primera vez al personaje en la serie de televisión “Star Trek: The Next Generation” (1987-1994).

Patrick Stewart no es el único actor que ha interpretado al líder de los X-Men, pero es casi imposible pensar en otro en el rol. En un tiempo donde las películas basadas en tiras cómicas todavía eran tratadas con cierta despreocupación, el actor británico le da el gravitas necesario a su personaje, respetando así su fuente y a los millones de fans del material original. (Foto: 20th Century Fox)

El actor también alcanzó la cima de Hollywood con su papel del superhéroe Profesor X en la exitosa franquicia “X-Men”, personaje que retomó en “Avengers: Doomsday”, película cuyo estreno está previsto para el próximo diciembre.