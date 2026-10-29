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Resumen

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El actor Patrick Stewart falleció a los 86 años, luego de una larga lucha contra el alzhaimer. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)
El actor Patrick Stewart falleció a los 86 años, luego de una larga lucha contra el alzhaimer. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)
/ Richard Shotwell
Por Ángel Navarro Quevedo

Fue, quizá, el casting más improbable de la ciencia ficción: un actor inglés, calvo, formado entre versos de Shakespeare, al mando de una nave estelar y, para colmo, en el papel de un capitán francés. Pero cuando Patrick Stewart se sentó por primera vez en el puente de la Enterprise, en 1987, las dudas se fueron disipando una a una. Aquel hombre de voz grave y mirada serena hacía que lo imposible sonara a sentido común. Que dar órdenes a una tripulación variopinta era, después de todo, una cuestión de buenos modales.

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