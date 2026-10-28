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Myriam Hernández regresará al Perú en noviembre con seis conciertos en distintas ciudades del país, en una gira que reunirá sus grandes éxitos y canciones más recientes ante sus seguidores.
Myriam Hernández regresará al Perú en noviembre con seis conciertos en distintas ciudades del país, en una gira que reunirá sus grandes éxitos y canciones más recientes ante sus seguidores.
Por Ángel Navarro Quevedo

Luego de culminar el Tauro World Tour del año pasado, Myriam Hernández se dirige a la clínica donde su padre se encontraba. Lo habían intubado y, durante esas horas, la cantante chilena solo pudo escuchar unas últimas palabras: “Estuve en los brazos de Dios, hija”. Desde aquel día, asegura la artista, dejó de temer a la muerte y al paso del tiempo. Hoy, a sus 61 años y con 35 de trayectoria, Hernández vuelve al Perú para continuar su gira con seis fechas en todo el país.

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