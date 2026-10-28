Luego de culminar el Tauro World Tour del año pasado, Myriam Hernández se dirige a la clínica donde su padre se encontraba. Lo habían intubado y, durante esas horas, la cantante chilena solo pudo escuchar unas últimas palabras: “Estuve en los brazos de Dios, hija”. Desde aquel día, asegura la artista, dejó de temer a la muerte y al paso del tiempo. Hoy, a sus 61 años y con 35 de trayectoria, Hernández vuelve al Perú para continuar su gira con seis fechas en todo el país.

La gira arranca los días 5 y 6 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima, y sigue por Cusco, Huancayo, Chiclayo, Trujillo —donde compartirá escenario con Eva Ayllón— y Arequipa, hasta el 15. Hernández recorre todas esas ciudades una vez más sin haber reinventado su carrera de forma extrema. “No vivo mi carrera en etapas”, aclara. Su apuesta son los éxitos, las canciones populares y las que mejor conectan con el público, como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro” o “Se me fue”, junto a temas de sus discos más recientes.

Detrás del romanticismo de un show de Hernández, nos explica, hay una maquinaria. El setlist se arma revisando lo que más se escucha en Spotify y otras plataformas de cada país, y preguntando en redes sociales qué canción quiere oír el público. Pero también hay lugar para el gusto propio, gracias a un formato que le permite hacer lo que quiere. “El secreto es colocar los temas que me gustan en un medley —un encadenado breve de fragmentos de varias canciones—. De esa forma, mi público y yo la pasamos bien”, cuenta.

Myriam Hernández debutó en un festival estudiantil a los 10 años. Al año siguiente comenzó a participar en programas juveniles de la televisión chilena, antes de ganar notoriedad en el espacio “Sábado Gigante”.

Los tiempos de Hernández

Hernández siempre hizo lo que quiso con su tiempo, y lo llenó de proyectos paralelos a la música. Fue coanimadora del Festival de Viña del Mar entre 2002 y 2006, condujo programas de televisión como Con mucho cariño, fue coach en “El mejor de Chile” (2013) y jurado de “Yo soy” (2019). “También rechacé conducir un programa matinal, así como varias telenovelas, porque no estoy dispuesta a sacrificar mi tiempo como cantante”, explica.

Esa filosofía de manejar sus tiempos se refleja en su rutina. “Disfruto al máximo todo lo que tengo. Adoro los momentos que tengo para relajarme, para dormir, para ver una serie, para estar con mi madre, mis hermanos, mis hijos y mis amigas. Eso hace que, cuando trabaje, también lo disfrute de la misma forma”, dice. Incluso su vida privada es consecuente: tras su divorcio, hace dos años, la cantante prefiere seguir adelante. “Como toda mujer, voy madurando, cambiando y creciendo, pero quiero estar siempre abierta al amor”, comenta.

Hernández es de las artistas que se arrepienten de pocas cosas, porque siempre intentó que su vida artística no sacrificara cosas de su vida privada. Para ello llevó a sus hijos a las giras desde que tenían seis meses y, cuando había un fin de semana largo en algún país, los hacía faltar al colegio el viernes y el lunes para tenerlos cerca. Hoy, incluso, uno de ellos viaja con ella como su manager. “Ellos valoran que me di el tiempo de ser madre, algo bastante difícil en esta industria”, agrega.

Nacida en Santiago en 1965, hoy vive un momento de disfrute. Su agenda incluye reuniones en España por proyectos próximos, un proyecto navideño para cerrar el año y, en 2027, una nueva gira de la que aún no puede dar detalles, además de definir lo próximo a grabar. Los proyectos que siguen la entusiasman en la medida en que sean novedosos; sin embargo, hay uno solo que la emociona por encima de una nueva canción: “Me encantaría ser abuela”.