Simple Plan regresa a Perú con un repertorio que reúne algunos de los temas más recordados del pop punk. La agrupación canadiense ofrecerá un concierto el próximo 6 de mayo de 2027 en Costa 21, y compartirá escenario con All Time Low, 6 Voltios y Gamepad. La venta de entradas será a través de Teleticket.

Con más de 25 años de carrera, el grupo integrado por Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco y Sébastien Lefebvre ha construido una relación sostenida con sus fanáticos a través de sus producciones discográficas y presentaciones en vivo.

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El espectáculo apunta a convocar a seguidores del rock alternativo y de una escena musical que marcó a buena parte del público juvenil durante las últimas décadas.

Simple Plan ofrecerá un concierto el próximo 6 de mayo de 2027 en Costa 21, y compartirá escenario con All Time Low, 6 Voltios y Gamepad. (Foto: Difusión)

Con una propuesta que combina guitarras, melodías pegadizas y letras vinculadas a las experiencias personales, Simple Plan mantiene su presencia entre los referentes internacionales del género.

Entre las canciones más reconocidas de la banda figuran “Welcome to My Life”, “Perfect”, “I’m Just a Kid”, “Addicted” y “Shut Up!”. También destacan “Untitled (How Could This Happen to Me?)”, “Summer Paradise” y “Jet Lag”, temas que forman parte de su trayectoria internacional.

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La fiesta musical tendrá invitados de primer nivel. All Time Low, otra de las bandas fundamentales del pop punk internacional, se sumará a esta potente jornada, mientras que 6 Voltios y Gamepad completarán esta alineación musical.

El regreso de Simple Plan también representa una nueva oportunidad para reencontrarse con sus seguidores peruanos, después de sus anteriores presentaciones en el país, y celebrar la vigencia de una banda que continúa conquistando a nuevas generaciones.

¿Cuándo empieza la preventa de entradas?

La preventa de entradas se realizará a través de Teleticket el viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026, con hasta un 15 % de descuento para clientes de Interbank. Los precios van desde los S/130 en la primera etapa.