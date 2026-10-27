Simple Plan ofrecerá un concierto el próximo 6 de mayo de 2027 en Costa 21, y compartirá escenario con All Time Low, 6 Voltios y Gamepad. (Foto: Difusión)
Simple Plan ofrecerá un concierto el próximo 6 de mayo de 2027 en Costa 21, y compartirá escenario con All Time Low, 6 Voltios y Gamepad. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Simple Plan regresa a Perú con un repertorio que reúne algunos de los temas más recordados del pop punk. La agrupación canadiense ofrecerá un concierto el próximo 6 de mayo de 2027 en Costa 21, y compartirá escenario con All Time Low, 6 Voltios y Gamepad. La venta de entradas será a través de Teleticket.

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