El salsero Jerry Rivera, conocido como el ‘Baby de la salsa’, confirmó su regreso a Perú para un concierto especial el viernes 12 de febrero de 2027. El cantante puertorriqueño se presentará en el Costa 21, en una jornada que estará marcada por el ritmo, la nostalgia y las canciones que han acompañado a varias generaciones.

Con su característica voz y su estilo romántico, Rivera ha logrado mantener una conexión especial con sus seguidores, quienes han convertido sus canciones en parte de sus propias historias de amor.

Entre los temas que formarán parte de esta esperada presentación destacan clásicos como “Amores como el nuestro”, “Qué hay de malo”, “Cara de niño”, “Casi un hechizo” y “Cuenta conmigo”. Estas canciones han logrado llevar la fama de Jerry Rivera a nivel internacional y continúan vigentes entre los aficionados al género.

Jerry Rivera confirmó su regreso a Perú para un concierto especial el viernes 12 de febrero de 2027. (Foto: Difusión)

A lo largo de su carrera, el cantante ha desarrollado una propuesta musical que combina ritmos bailables con letras sobre el amor, el desamor y la pasión. Esta fórmula le ha permitido trascender generaciones y conservar un lugar destacado entre los intérpretes más queridos de la salsa.

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de Jerry Rivera?

A través de sus redes sociales, Masterlive compartió el precio de las entradas para el concierto de Jerry Rivera en Lima. La productora a cargo de la realización del show informó que Costa 21 se dividirá en tres zonas: Platinum asientos, VIP asientos y zona general. Los precios van desde los S/120 en preventa Interbank.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa los días 22 y 23 de octubre, desde las 10 a.m. La promoción ofrecerá un descuento del 15% para quienes realicen el pago con tarjetas Interbank, de acuerdo con la información difundida por la organización del espectáculo.

De esta manera, el salsero puertorriqueño confirma su regreso a Lima para ofrecer uno de los espectáculos más esperados del inicio del 2027. Jerry Rivera tiene una gran acogida en Perú, habiendo participado en diversos programas de talento nacional e incluso apariciones especiales en películas taquilleras como “Asu mare”.