Jerry Rivera confirmó su regreso a Perú para un concierto especial el viernes 12 de febrero de 2027. (Foto: Difusión)
Jerry Rivera confirmó su regreso a Perú para un concierto especial el viernes 12 de febrero de 2027. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El salsero Jerry Rivera, conocido como el ‘Baby de la salsa’, confirmó su regreso a Perú para un concierto especial el viernes 12 de febrero de 2027. El cantante puertorriqueño se presentará en el Costa 21, en una jornada que estará marcada por el ritmo, la nostalgia y las canciones que han acompañado a varias generaciones.

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