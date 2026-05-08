Resumen

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Estos lanzamientos están disponibles en plataformas digitales | Foto: Difusión / Composición EC
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Por Redacción EC

Esta semana se han estrenado nuevas producciones musicales, tanto nacionales como internacionales, que van desde álbumes conceptuales hasta piezas inspiradas en ritmos tradicionales.

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