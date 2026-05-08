Esta semana se han estrenado nuevas producciones musicales, tanto nacionales como internacionales, que van desde álbumes conceptuales hasta piezas inspiradas en ritmos tradicionales.

Iniciando estos lanzamientos, la cantante peruana Estrella Torres presentó el videoclip de su nuevo tema “Yo soy la cumbia”, una producción grabada en El Huaralino que recrea una feria gastronómica, mostrando la energía y el sabor de su música.

La pieza cuenta con la participación de figuras como la Chola Chabuca, Lucho Paz y Fernando Armas, quienes interpretan a un jurado en el video.

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Trueno

Desde Argentina, por su parte, el rapero Trueno presentó su cuarto álbum de estudio titulado “Turr4zo”, un trabajo que explora las raíces sonoras de su país bajo la coproducción de Tatool y El Guincho.

El disco incluye colaboraciones con artistas como Andrés Calamaro, María Becerra y el uruguayo Rubén Rada, además de utilizar samples de figuras icónicas como Gustavo Cerati y Carlos Gardel.

Así, Trueno se inspira en los barrios argentinos y en el turro, figura del joven de barrio, rindiendo homenaje a ‘Tírate un Paso’, el clásico de Los Wachiturros, en la canción que da título a su disco.

Jerry Rivera

En cuanto al género tropical, Jerry Rivera lanzó el sencillo “Es una locura”, adelanto de su próximo disco "El nuevo orden musical. La producción es dirigida por Isidro Infante y busca retomar el estilo de la salsa clásica con arreglos para el baile.

“Este proyecto representa un sueño hecho realidad. Es volver a la raíz, a la esencia, a esa salsa que se siente en el cuerpo y en el alma”, manifestó el cantante puertorriqueño respecto a este estreno.

Coco Llaque

De regreso al Perú, el compositor nacional Coco Llaque culmina su ambicioso proyecto de tres años con “En las malas y en las buenas”, un álbum que pone fin a su trilogía criolla.

La obra iniciada en 2024 reúne 30 canciones inéditas y cuenta con la participación de 89 artistas, entre ellos la actriz Ebelin Ortiz, quien interpreta el emotivo vals “Mi voz es mensajera”.

Las canciones de Llaque son relatos que homenajean a figuras como Alicia Maguiña y Óscar Avilés, retratan personajes anónimos, satirizan la Lima actual y reflexionan sobre identidad, amistad y pérdida, integrando voces consagradas como Bartola, Carmen Flórez, Lucy Avilés y los Hermanos Valdelomar

El autor indicó que el objetivo de esta producción es seguir impulsando el género y reconocer el talento de los músicos que cultivan los 13 ritmos de la costa peruana integrados en su colección.