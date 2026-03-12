Los artistas peruanos Bareto, Raúl Romero y Estrella Torres han sido confirmados como parte del espectáculo musical de “Disfruta Perú 2026”, un evento que celebrará la gastronomía y la cultura del Perú los días 1, 2 y 3 de mayo en el Recinto Ferial de Leganés, en Madrid, España.

El festival busca convertirse en una de las principales vitrinas de la cultura peruana en Europa, reuniendo a la comunidad latina y al público español en torno a la gastronomía, la música y las tradiciones del Perú. Esta primera edición en la ciudad de Leganés promete tres días de actividades aptas para toda la familia.

Uno de los principales atractivos será la oferta culinaria, que contará con la participación de 20 restaurantes peruanos destacados en España. Los asistentes podrán degustar más de 50 platos y postres emblemáticos de la cocina peruana, reconocida a nivel internacional por su diversidad de sabores e ingredientes.

Raúl Romero y Roger del Águila se dejan ver juntos nuevamente. (Foto: Difusión)

Entre las especialidades que se ofrecerán destacan platos tradicionales como Ceviche, Anticuchos, la Causa limeña y distintos arroces y dulces típicos. Además, el evento incluirá la participación de dos restaurantes españoles invitados.

La música en vivo será otro de los puntos altos del festival. El público podrá disfrutar de ritmos como cumbia, salsa y rock latino con las presentaciones de Bareto, Raúl Romero y Estrella Torres, quienes ofrecerán lo mejor de su repertorio durante las tres jornadas.

La conducción del evento estará a cargo de Roger del Águila, recordado presentador de la televisión peruana, quien aportará humor y energía para animar cada jornada de la celebración cultural.

Las entradas para “Disfruta Perú 2026” ya se encuentran a la venta con precio especial de preventa hasta el 31 de marzo en www.codetickets.com, y el festival apunta a llevar lo mejor del país al Viejo Continente.