Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bareto, Raúl Romero y Estrella Torres se presentarán en el “Disfruta Perú 2026”. (Foto: Composición Instagram)
Bareto, Raúl Romero y Estrella Torres se presentarán en el “Disfruta Perú 2026”. (Foto: Composición Instagram)
Por Redacción EC

Los artistas peruanos Bareto, Raúl Romero y Estrella Torres han sido confirmados como parte del espectáculo musical de “Disfruta Perú 2026”, un evento que celebrará la gastronomía y la cultura del Perú los días 1, 2 y 3 de mayo en el Recinto Ferial de Leganés, en Madrid, España.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.