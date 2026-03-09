Resumen

Juanes lanza su nuevo álbum titulado “JuanesTeban”. (Foto: Universal Music)
El cantante colombiano Juanes presentó su esperado álbum titulado “JuanesTeban”, un proyecto conceptual que marca una nueva etapa en su carrera musical. Además del estreno de esta producción, el intérprete estrenó el tema “Timelapse De Sol”, acompañado de un videoclip al lado de Rawayana.

