El cantante colombiano Juanes presentó su esperado álbum titulado “JuanesTeban”, un proyecto conceptual que marca una nueva etapa en su carrera musical. Además del estreno de esta producción, el intérprete estrenó el tema “Timelapse De Sol”, acompañado de un videoclip al lado de Rawayana.

El artista, ganador de 29 premios entre Grammy Awards y Latin Grammy Awards, llega a este lanzamiento tras acumular más de 20 billones de reproducciones y 17 canciones número uno, además de haber sido reconocido por Billboard como el principal artista latino de rock/pop del siglo XXI.

Junto con el disco, el músico estrenó el sencillo “Timelapse De Sol”, acompañado de un videoclip y realizado en colaboración con la banda venezolana Rawayana. El tema forma parte de la promoción inicial del álbum y mantiene la tradición de Juanes de trabajar con artistas de distintas generaciones dentro de la escena musical latinoamericana.

El nuevo trabajo también incluye varias colaboraciones destacadas. Entre ellas figuran Bomba Estéreo en “Muérdeme”, Conociendo Rusia en “Cómo Pudiste”, Mon Laferte en “Vuelve” y Vivir Quintana en “Humano”. Además, el productor y músico Davide Rossi, conocido por su trabajo con Coldplay, participó en los arreglos de cuerdas de algunas canciones.

El álbum fue coproducido por Juanes junto al productor argentino Nico Cotton y gira en torno al concepto de la dualidad artística.

“He vuelto finalmente a un lugar de luz y alegría. Quería hacer un álbum que me llevara de regreso al territorio del baile y la cumbia, a esa sensación tan propia de América Latina”, explicó Juanes sobre el proyecto.

Entre los temas incluidos destacan canciones como “Una Noche Contigo”, “Cuando Estamos Tú y Yo”, “Muérdeme” y “Hagamos Que”, que ya habían sido adelantadas al público. El álbum también incorpora nuevas piezas como “Quiero”, “El Gran Día” y la emotiva canción acústica “Madre”, dedicada a Alicia, la madre del cantante.

Juanes lanza su álbum titulado “JuanesTeban”. (Foto: Instagram)

Cabe recordar que el lanzamiento de “JuanesTeban” también servirá como base creativa para el Juanes World Tour 2026, una gira internacional que combinará las nuevas canciones con los grandes éxitos que han marcado la trayectoria del artista colombiano.