Shakira llega a este nuevo proyecto tras ser reconocida por Billboard como la artista con la “gira hispana más taquillera de todos los tiempos”, con su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Shakira y Beéle lanzaron este fin de semana su nuevo sencillo “Algo Tú”, una colaboración que combina ritmos latinos y afro con instrumentos autóctonos, incluido el sonido característico de la gaita colombiana.

