Shakira y Beéle lanzaron este fin de semana su nuevo sencillo “Algo Tú”, una colaboración que combina ritmos latinos y afro con instrumentos autóctonos, incluido el sonido característico de la gaita colombiana.

La canción fue presentada en vivo por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México, en un concierto que reunió a más de 400 000 fans, convirtiéndose en el evento más multitudinario en la historia de aquella plaza.

CONOCE MÁS: Shakira y Beéle grabaron juntos un videoclip en las calles de Barranquilla

Este es el segundo proyecto conjunto entre Shakira y Beéle, tras la colaboración en 2025 para la versión especial de “Hips Don’t Lie”, junto a Ed Sheeran, celebrando el aniversario de Oral Fixation, Vol. 2 (2005).

El lanzamiento de “Algo Tú” precede al esperado regreso de Shakira a la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde se presentará en el concierto gratuito Todo Mundo No Rio el próximo 2 de mayo, continuando su gira mundial de 2026.

MÁS INFORMACIÓN: Shakira ofrecerá concierto gratuito en la playa brasileña de Copacabana

Shakira llega a este nuevo proyecto tras ser reconocida por Billboard como la artista con la “gira hispana más taquillera de todos los tiempos”, con su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que recaudó $ 421 6 millones en 82 shows y reunió a más de 3,3 millones de espectadores.

Además, recientemente fue anunciada como nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026, un honor que será confirmado durante la ceremonia de inducción de este año.

VIDEO RECOMENDADO: