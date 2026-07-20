Entre banderas peruanas, aplausos y voces que acompañaron cada canción, Eva Ayllón recibió la distinción durante su segundo espectáculo en el Centro de Convenciones Bianca. (Fotos: Difusión)
Entre banderas peruanas, aplausos y voces que acompañaron cada canción, Eva Ayllón recibió la distinción durante su segundo espectáculo en el Centro de Convenciones Bianca. (Fotos: Difusión)
Por Redacción EC

El fin de semana dejó dos motivos de celebración para Eva Ayllón: dos funciones de “Con Guitarra y Cajón” a sala llena y la Medalla de Honor de la Cultura. La cantante y referente de la música criolla recibió la medalla durante la segunda presentación del espectáculo, en el Centro de Convenciones Bianca, por su extraordinaria contribución a la difusión, preservación y fortalecimiento de la identidad nacional a través de la música peruana.