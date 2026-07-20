El fin de semana dejó dos motivos de celebración para Eva Ayllón: dos funciones de “Con Guitarra y Cajón” a sala llena y la Medalla de Honor de la Cultura. La cantante y referente de la música criolla recibió la medalla durante la segunda presentación del espectáculo, en el Centro de Convenciones Bianca, por su extraordinaria contribución a la difusión, preservación y fortalecimiento de la identidad nacional a través de la música peruana.

A poco del inicio de la segunda presentación, la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabás Kajatt, subió al escenario para imponerle la medalla y entregarle el diploma en reconocimiento a una trayectoria de más de cinco décadas llevando la música peruana a los principales escenarios del mundo.

Durante su intervención, la funcionaria destacó el legado de la artista y el impacto de su carrera en la difusión de la música peruana. “Es un placer estar esta noche con mi querida Eva Ayllón para hacerle entrega de la Medalla de Honor de La Cultura. Más de cinco décadas de una trayectoria impecable, llevando nuestra música, el alma de nuestra música criolla, nuestra música peruana, no solamente a escenarios como este a nivel nacional, sino también a grandes escenarios internacionales. Tu voz es realmente el sonido de nuestra patria. Y nos sentimos muy orgullosos el día de hoy de poder darte este reconocimiento”, expresó la ministra.

Visiblemente conmovida, Eva agradeció que la entrega de la distinción se realizara durante el concierto, rodeada de los músicos que la acompañan y del público que la ha seguido a lo largo de toda su carrera. “Gracias, ministra, gracias. Le agradezco con toda mi alma que no haya hecho el protocolo que le correspondiente a este premio y que haya venido a esta casa, mi casa, como es Bianca, y frente a todo mi público. Muchísimas gracias. Mil bendiciones para usted, para el Perú, para mis compañeros, para mi público, para mis padres, para los padres de mis padres y, sobre todo, a Dios por darme la oportunidad de ser una representante de ustedes”, manifestó, mientras el público la ovacionaba de pie.

A partir de ese momento, “Con Guitarra y Cajón” continuó su recorrido por algunos de los títulos más representativos del cancionero criollo, con un repertorio especialmente concebido para celebrar las Fiestas Patrias. Entre las novedades del espectáculo destacó un mix dedicado a Carmencita Lara, recibido con una cálida ovación por el público, así como un renovado arreglo en ritmo de landó-festejo del emblemático “Arriba Perú”.

El repertorio incluyó además clásicos como “Todos los peruanos somos el Perú”, “Cuando llora mi guitarra”, “Añoranzas”, “Canto a mi tierra”, “Que viva el Perú, señores”, “Y se llama Perú”, “Contigo Perú” y “Esta es mi tierra”, además de un sentido homenaje a Los Kipus y otro a Lucha Reyes, en un espectáculo que emocionó de principio a fin y reafirmó el profundo vínculo de la cantante con la música criolla y con el país que ha representado durante toda su carrera.

El ambiente fue el de una auténtica celebración nacional. Entre banderas peruanas, aplausos y voces que acompañaron cada canción, el público vivió por adelantado las Fiestas Patrias como si ya fuera 28 de julio. Eva Ayllón coronó la noche con “Enamorada de estar aquí” y, antes de despedirse del escenario, levantó la voz para desear un sentido “¡Feliz 28 de Julio!”, provocando una última y prolongada ovación del público que permaneció de pie para agradecerle una noche que difícilmente olvidará.

El éxito de “Con Guitarra y Cajón” marca el inicio de una intensa agenda internacional para Eva Ayllón. En los próximos días, la artista iniciará el Tour Europa 2026, con presentaciones en España, Italia, Suiza, Francia, Inglaterra y Alemania, donde volverá a encontrarse con miles de compatriotas y con los seguidores de la música criolla.