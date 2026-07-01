00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Roberto 'Chorri' Palacios nos da su testimonio como uno de los peruanos que ha llevado la camiseta por el mundo.
Roberto 'Chorri' Palacios nos da su testimonio como uno de los peruanos que ha llevado la camiseta por el mundo.
Por Jorge Chávez Noriega

Julio se viste de rojo y blanco para todos los peruanos, pero hay quienes llevan el amor por el país como una consigna durante todo el año. Un futbolista, un cocinero, una cantante, una científica y una diseñadora de modas convierten sus pasiones en una forma de honrar el lugar donde nacieron.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.