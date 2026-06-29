00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alejandro Olmedo en una fotografía de 1988. Alejado ya de la alta competencia, por entonces desarrollaba una exitosa carrera como entrenador de celebridades y empresarios en Los Ángeles.
Alejandro Olmedo en una fotografía de 1988. Alejado ya de la alta competencia, por entonces desarrollaba una exitosa carrera como entrenador de celebridades y empresarios en Los Ángeles.
/ Fairfax Media Archives
Por Jorge Chávez Noriega

Durante décadas, un relato se instaló en el imaginario de los peruanos como una verdad: que Alejandro Olmedo había alcanzado sus hazañas deportivas como estadounidense, dejando de lado al Perú, su país natal. Ese es, precisamente, uno de los mitos que el periodista Luis Carlos Arias Schreiber busca desmontar en “Alejandro Olmedo, el peruano que conquistó Wimbledon” (Penguin Random House), una exhaustiva biografía de casi 400 páginas que reconstruye la vida del único peruano que se ha consagrado en el torneo de tenis más antiguo del mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.