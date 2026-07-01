El chifa es, sin duda, una de las mayores pasiones culinarias de los peruanos. Nacida del encuentro entre las milenarias técnicas de la migración china y los ricos y variados insumos locales, esta maravillosa fusión ha dejado de ser una simple alternativa de fin de semana para convertirse en un pilar indiscutible de nuestra identidad gastronómica. ¿Dónde encontrar el mejor arroz chaufa o el más crujiente pollo tipakay? En la edición 2026 de los Premios Somos nos propusimos descubrirlo.

El Comercio pone bajo el reflector a los mejores woks de la ciudad en los Premios Somos 2026. Conoce a nuestros 15 nominados y vota ya por tu favorito.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor chifa de los Premios Somos 2026:

Chifa Internacional

Dirección: Av. Roosevelt 5915, Miraflores.

Chifa Mi Amigo

Dirección: Av. Augusto Pérez Araníbar 2195, San Isidro.

Chung Tong

Dirección: Av. Alfredo Benavides 3590, Surco.

Four Seas

Dirección: Av. Aviación 3124, San Borja.

Hakka

Dirección: Av. Aviación N° 2877, San Borja.

Hou Wha

Dirección: Calle Carlos Tenaud 490, Miraflores.

Kion

Dirección: Consulta aquí todas sus ubicaciones.

Lung Fung

Dirección: Av. República de Panamá 3165, San Isidro.

Madam Tusan

Dirección: Consulta aquí todas sus ubicaciones.

Master Kong

Dirección: Consulta aquí todas sus ubicaciones.

O-MEI

Dirección: Av. Javier Prado Este 5902, La Molina.

Shi-Nuá

Dirección: Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, San Isidro.

Song Restaurante

Dirección: Av. Augusto Pérez Araníbar 2106, San Isidro.

Titi

Dirección: Av. Javier Prado Este 1212, San Isidro/ Calle Los Bambúes 198, La Molina.

Wong King

Dirección: Av. Aviación 2755, San Borja.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.