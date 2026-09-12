/ Giancarlo Ávila
Por Redacción EC

La gastronomía tradicional y la cultura vitivinícola de Chile se reúnen en Lima para celebrar una fecha central. Las Fiestas Patrias chilenas se podrán vivir en Lima a través de una jornada conmemorativa con el evento Chile Vino Poh, una experiencia diseñada para acercar al público local a los sabores más representativos de la mesa chilena, maridados con etiquetas vitivinícolas de prestigio y café de especialidad.

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