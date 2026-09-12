La gastronomía tradicional y la cultura vitivinícola de Chile se reúnen en Lima para celebrar una fecha central. Las Fiestas Patrias chilenas se podrán vivir en Lima a través de una jornada conmemorativa con el evento Chile Vino Poh, una experiencia diseñada para acercar al público local a los sabores más representativos de la mesa chilena, maridados con etiquetas vitivinícolas de prestigio y café de especialidad.

Esta actividad gastronómica se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre en las instalaciones del restaurante Awicha, ubicado en la calle Santa Luisa 240, en San Isidro. Todo comenzará desde el mediodía y las actividades se extenderán, de manera ininterrumpida, hasta las 11:30 de la noche, ofreciendo un largo tiempo para disfrutar de una propuesta culinaria completa.

Chile Vino Poh contará con la participación del especialista Claudio Novoa, Campeón Intercontinental del Asado. El valor de la entrada está bajo la modalidad de todo incluido, que contempla -además del asado preparado por Novoa- una clásica empanada chilena y una sopaipilla para cada asistente. Además, recibirán de regalo una copa de cristal para realizar degustación de vinos y bebidas de reconocidas bodegas chilenas en diferentes stands. Y, para complementar la oferta de bebidas sin alcohol, podrán encontrar una barra libre de café de especialidad, disponible de forma ilimitada durante toda la jornada. La animación estará a cargo de Felipe Aliaga (@Felipeylavida).

Finalmente, para completar la oferta de diversión, durante la tarde y la noche se realizarán diferentes sorteos de botellas de vino de gama premium, tres almuerzos o cenas para dos personas en el restaurante La Misma Gente (en Barranco) y tres sesiones de catas guiadas de café y chocolate dirigidas por especialistas de El Cacaotal y Ciclos Café.

La preventa tiene una tarifa de S/100 por persona. Las reservas se gestionan a través del WhatsApp: 974 956 646.