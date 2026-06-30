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Resumen

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Ubicada en Pueblo Libre, la casa de la artista Julia Codesido fue diseñada por José Sabogal. Es Patrimonio Cultural de la Nación. (Foto: Joel Alonzo)
Ubicada en Pueblo Libre, la casa de la artista Julia Codesido fue diseñada por José Sabogal. Es Patrimonio Cultural de la Nación. (Foto: Joel Alonzo)
Por Diana Gonzales Obando

Como si fuera una casa de campo detenida en el tiempo, permanece en pie el hogar donde pasó décadas de su vida la artista peruana Julia Codesido (1883-1979), en la avenida Paso de los Andes, en Pueblo Libre. No cabe duda de que se diseñó pensando en las principales necesidades de una pintora: grandes ventanas que permiten el ingreso de la luz natural, además de techos amplios. Es una casa rodeada de jardines donde sucedían las jaranas criollas y se escuchaban géneros como el tango y el jazz. La vida social era activa, pero al llegar la medianoche todos sabían que debían partir. Codesido tenía una huerta y bellos árboles de nísperos y pacaes que ella misma plantaba. Además, desde el ingreso, se ve un iluminado zaguán donde la artista recibía a sus amistades antes de pasar a la sala o al comedor. Con estas disposiciones fue trazada la casa de Codesido por su maestro y amigo José Sabogal, el mayor representante de la plástica indigenista.

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