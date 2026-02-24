Son los vecinos más longevos de los distritos de Chorrillos, Pueblo Libre, San Isidro y Surco. Cinco árboles centenarios de Lima Metropolitana —un ficus, dos ombúes, un olivo y un ceibo— forman parte de la lista de 26 árboles patrimoniales de la capital, reconocidos así por su importancia dentro de cada distrito, su majestuosidad y el frescor de sus sombras antiguas que brindan bienestar a los vecinos. Pronto, Santiago de Surco reconocerá cuatro árboles patrimoniales más y será el distrito que lidere la lista.

Con la campaña Bosques en la Ciudad, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) busca impulsar la sostenibilidad de los bosques urbanos y fauna silvestre urbana, así como el mayor reconocimiento de árboles patrimoniales. Su director ejecutivo, Erasmo Otárola, nos acompañó a visitar al más antiguo de ellos en el Bosque El Olivar de San Isidro. Testigo de cerca de cuatro siglos de historia limeña, este olivo continúa dando aceitunas que son recogidas entre mayo y junio por los vecinos como parte de las actividades de la municipalidad.

El director ejecutivo de Serfor, Erasmo Otárola, nos acompañó a conocer el olivo más antiguo del Bosque El Olivar y explicó el valor de mantener y crear bosques en la ciudad. / Rafael Cornejo V.

La historia dice que fue plantado por el santo de la escoba, San Martín de Porres. “Es representativo, primero por su longevidad y, segundo, porque ha sido sembrado por nuestro santo fray Martín. Los árboles patrimoniales generalmente son grandes, longevos y poseen un valor histórico y cultural”, comenta Otárola. “Hay árboles que se han ido perdiendo y por eso es importante reconocerlos. Son nuestros papás: nos cuidan, nos dan sombra y una buena temperatura para estar frescos acá, dentro de un área verde”, señala el especialista, mientras nos resguarda del calor la sombra de este olivo de 389 años de antigüedad y de sus viejos hermanos.

Retando a su propia edad, el olivo de San Martín de Porres continúa dando frutos. Entre mayo y junio los vecinos pueden recolectarlos junto a la Municipalidad de San Isidro. También, forma parte de un recorrido por sus árboles patrimoniales. / Municipalidad de San Isidro

Otárola explica que los ejemplares centenarios no pueden recibir los mismos cuidados que los jóvenes. Por ejemplo, la poda debe ser más natural y no solo estética. El riego y la fumigación también son especiales, cada ejemplar tiene sus propios requerimientos. Si bien en Lima encontramos muchos más árboles mayores de cien años, así como ejemplares antiguos y sobresalientes, aún falta que sean reconocidos como patrimoniales. Esto se logra con una ordenanza municipal, bajo la guía de reconocimiento del Serfor (https://bit.ly/4tKueJi). Para ello, se deben cumplir ciertos criterios: el árbol debe tener dimensiones destacables y una forma particular que lo haga identificable con solo mirarlo. Además, debe estar asociado a hechos históricos y tradiciones, poseer una esperanza de vida amplia, entre otras consideraciones. Si en tu distrito identificas un árbol con estas características, puedes enviar una solicitud a tu municipalidad para que sea reconocido.

1 El olivo de fray Martín Es el árbol patrimonial más antiguo de la ciudad. Al lado de la Casa Museo Marina Núñez del Prado, se encuentra protegido el olivo plantado por San Martín de Porres en el siglo XVII. Cuenta la historia que fray Martín solía caminar desde el Centro de Lima hacia Limatambo mientras plantaba estacas de olivo por el camino. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, este árbol patrimonial tiene en la actualidad 389 años. Hoy, en el Bosque El Olivar, la municipalidad organiza actividades con los vecinos como la cosecha de olivas, avistamiento de aves y recorridos por sus árboles patrimoniales como la araucaria, el ceibo, el ficus y el emblemático olivo de nuestro santo de la escoba. 2 El ombú del Libertador Fue plantado con las propias manos del general José de San Martín en el parque El Carmen de Pueblo Libre durante su estadía en la Quinta de los Libertadores, en 1821, año de nuestra independencia. Cuenta la tradición local que trajo desde su tierra natal las semillas de ombú que sembró, creció y hoy podemos visitar como imponente testigo de esta historia bicentenaria. En 2020, fue declarado Patrimonio Cultural e Histórico del distrito. 3 Los románticos de Chorrillos Es la pareja más cariñosa de la Bajada de Agua Dulce. Se trata del ombú mellizo de Chorrillos, un árbol patrimonial con el que muchos veraneantes se toman fotografías por lo llamativo de sus troncos y por estar siempre presente desde hace más de 100 años. Para la Municipalidad de Chorrillos es un punto de encuentro para la sensibilización ambiental de los vecinos. En esta área verde, se realizan actividades como el evento Cine bajo las Ramas del Ombú, con el propósito de conocer a este gigante y disfrutar de su belleza cerca del mar. 4 Un ceibo centenario Este ceibo ubicado en la berma lateral de la Av. Circunvalación del Golf Los Incas 355 fue el primer árbol patrimonial declarado en el distrito de Santiago de Surco, en 2021. Se le otorgó la distinción de interés distrital por encontrarse frente a la casa del conservacionista Felipe Benavides Barreda y se le atribuyen cien años de antigüedad. Cinco años después, Surco tendrá 10 árboles patrimoniales. Al cierre de esta edición, solo faltaba la ordenanza que aprueba los cuatro nuevos ejemplares ubicados en el Parque de la Amistad. Estos son un ceibo de 75 años; un grevillea de 45 años (y de los más antiguos del distrito); y dos sauces llorones, declarados patrimoniales por su rareza, copa pendular y belleza ornamental. 5 Testigo de la historia militar Con una antigüedad de 150 años, este voluminoso ficus fue nombrado árbol patrimonial en 2022 y se encuentra en el patio alterno de los concesionarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), en Chorrillos. Es el único distrito con dos árboles patrimoniales centenarios. Según información de la Municipalidad de Chorrillos, este ficus se remonta a los inicios de la primera Escuela Militar de Aplicación, por el año 1867. Es considerado un símbolo de institucionalidad y resiliencia. Antes de visitarlo se debe solicitar autorización a la institución.

En Lima tenemos distritos donde no se alcanza ni un metro cuadrado de áreas verdes por persona, mientras que lo recomendado por la OMS es de mínimo 9 m². Los vecinos debemos comenzar a mirar nuestros árboles y defenderlos, involucrarnos con el crecimiento de nuestros bosques urbanos. Se pueden generar rutas turísticas y educativas, así como simplemente disfrutar de una tarde veraniega bajo los árboles de la ciudad y la fauna que los habita. //