Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En esta nota conoce 5 experiencias que ofrecen distintos hoteles de Lima para disfrutar sus instalaciones durante un día, sin ser huésped. Conoce cómo acceder a piscinas, rooftops y restaurantes para compartir con amigos o familia.
En esta nota conoce 5 experiencias que ofrecen distintos hoteles de Lima para disfrutar sus instalaciones durante un día, sin ser huésped. Conoce cómo acceder a piscinas, rooftops y restaurantes para compartir con amigos o familia.
/ Imagen referencial.
Por Pierina Denegri Davies

En una ciudad donde el calor se vive entre la bruma costera y el tráfico, la piscina de hotel se ha convertido en un pequeño lujo y vía de escape. Ya no es necesario reservar una habitación completa para acceder a una terraza con vista privilegiada: algunos hoteles de Lima han empezado a ofrecer pases por horas o experiencias de day pass que incluyen bebidas, toallas y acceso a sus rooftops. Estas son algunas opciones para darse un chapuzón y disfrutar del verano sin hacer check-in que encontramos en nuestra capital.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Piscina sin hacer check-in: la tendencia de los ‘day pass’ para escapar del calor en los hoteles más exclusivos de Lima
Tendencias

Piscina sin hacer check-in: la tendencia de los ‘day pass’ para escapar del calor en los hoteles más exclusivos de Lima

¿Cuáles son los mejores pescados para preparar cebiche este 2026?
Tendencias

¿Cuáles son los mejores pescados para preparar cebiche este 2026?

Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”
Tendencias

Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”

Estas son las mejores heladerías de Lima para visitar este verano 2026
Tendencias

Estas son las mejores heladerías de Lima para visitar este verano 2026