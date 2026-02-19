Piscina sin hacer check-in: la tendencia de los ‘day pass’ para escapar del calor en los hoteles más exclusivos de Lima

En una ciudad donde el calor se vive entre la bruma costera y el tráfico, la piscina de hotel se ha convertido en un pequeño lujo y vía de escape. Ya no es necesario reservar una habitación completa para acceder a una terraza con vista privilegiada: algunos hoteles de Lima han empezado a ofrecer pases por horas o experiencias de day pass que incluyen bebidas, toallas y acceso a sus rooftops. Estas son algunas opciones para darse un chapuzón y disfrutar del verano sin hacer check-in que encontramos en nuestra capital.
En el Centro de Lima, a pocos pasos del Parque de la Exposición, este hotel ofrece una experiencia de piscina que combina descanso y arquitectura clásica. El ingreso está disponible de lunes a domingo e incluye acceso a la piscina y un cóctel de bienvenida para adultos. Rodeado del encanto del centro, el plan es perfecto para compartir en familia o con amigos si se busca un plan refrescante.
Además…
Información importante:
Horarios de piscina: 10:00 a.m. - 4:00 p.m.
Precio: Adultos S/ 59 | Niños S/ 29
Dirección: Av. Paseo de la República 170, Cercado de Lima
Reservas: 985 020 840
Cuando el verano invita a bajar el ritmo sin salir de Lima, Novotel propone convertir unas horas en una pausa bien pensada. Su Pool Pass Summer ofrece tres experiencias —Family Days, Open Bar y Spa Moments— que se adaptan al plan: desde una mañana relajada en familia hasta una tarde de cócteles o un momento de bienestar. El acceso se organiza en bloques de tres horas, lo que permite elegir entre mañanas luminosas o tardes que se extienden hasta el atardecer. Ubicado en el corazón de San Isidro, es una alternativa práctica para desconectarse del trabajo y cambiar la rutina.
Además…
Información importante:
Horarios de piscina: 09:00 a.m. – 12:00 p.m. / 10:00 a.m. – 1:00 p.m. / 3:00 p.m. – 6:00 p.m. / 4:00 p.m. – 7:00 p.m.
Dirección: Av. Víctor Andrés Belaúnde 198, San Isidro
Reservas: 981 246 878
En pleno corazón de Miraflores, a pasos de la avenida Pardo, este hotel propone un Rooftop Pool Pass pensado para quienes quieren piscina con aire cosmopolita. El pase incluye tres horas de acceso a su piscina temperada en la azotea, toalla, estacionamiento y dos Aperol Spritz por adulto; para niños (4 a 12 años), suma piqueo kids y bebida. El plan está disponible durante febrero y convierte una tarde cualquiera en una escapada con vista urbana. Ideal para ir en pareja o con amigos y quedarse a ver cómo cae la tarde sobre el distrito.
Además…
Información importante:
Precio: Adulto S/ 99 | Niño S/ 49
Dirección: Av. Ernesto Diez Canseco 344, Miraflores
Teléfono: (01) 571 8100
Cuando el sol asoma en San Isidro, el plan puede ser tan simple como dedicarle unas horas a disfrutar. El Pool Pass de Delfines está pensado para disfrutar en familia: incluye acceso a la piscina, un piqueo, dos bebidas y un descuento en la carta de piscina, lo que permite extender la experiencia sin prisas. Rodeado de jardines y con una atmósfera más residencial, el hotel ofrece un respiro con toques elegantes en medio de la ciudad.
Además…
Información importante:
Horario de piscina: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Dirección: Ca. Los Eucaliptos 555, San Isidro
Reservas: 995 388 102
En Miraflores, a pasos del malecón, el pasadía del Radisson combina piscina y buena comida en un solo plan. La propuesta invita a pasar el día entre chapuzones y terraza, con acceso a la piscina y la posibilidad de elegir entre dos experiencias gastronómicas: en Souk Bar —con opciones como pizza mediterránea, hamburguesa con papas o chicharrón de pollo con yuquitas, acompañadas de una bebida— o el Miso Almuerzo Ejecutivo. El paquete incluye además valet parking, duchas, camerinos y Wi-Fi, lo que convierte la jornada en una escapada cómoda y completa.
Además…
Información importante:
Precio: S/ 150 por persona
Horario de piscina: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
Dirección: Av. 28 de Julio 151, Miraflores
Reservas: 994 612 413