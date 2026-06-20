En un mercado turístico cada vez más competitivo, en donde los lujos, la comodidad y sencillez son características exclusivas, un hotel sudamericano logró destacar por encima de miles de establecimientos alrededor del mundo. Gracias a las valoraciones y experiencias compartidas por viajeros internacionales, alcanzó un reconocimiento que lo coloca entre los destinos más exclusivos para quienes buscan descanso, lujo y servicios de primer nivel. Asimismo, la prestigiosa plataforma Tripadvisor lo distinguió en los Travelers’ Choice Best of the Best 2026 como el mejor hotel de Sudamérica y el segundo mejor alojamiento “all inclusive” del planeta. El galardón lo sitúa en la élite de la industria hotelera mundial, consolidando su reputación como una de las experiencias más valoradas por los turistas.

¿En dónde se encuentra ubicado este hotel que llega a ser el segundo mejor del mundo siendo muy valorado?

Se trata de Patagonia Camp, un exclusivo alojamiento situado en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, Chile, que ha sido reconocido como el mejor de Sudamérica y el segundo mejor del mundo. Asimismo, la plataforma Tripadvisor lo describe como un refugio singular que lleva la experiencia del glamping a un nivel superior, en medio de un entorno natural que supera las 34 mil hectáreas de bosque nativo. Ubicado a orillas del lago Toro, este campamento de lujo destaca por sus yurtas totalmente equipadas, que cuentan con calefacción, baño privado e inodoro, ofreciendo comodidad en plena naturaleza. Durante la estadía, los visitantes pueden acceder a una propuesta gastronómica variada con vinos, cócteles y barra libre, además de actividades al aire libre como senderismo, pesca y kayak, todas guiadas por expertos naturalistas, según detalla la propia plataforma.

¿Qué características cuenta el hotel Patagonia Camp para ser uno de los más reconocidos en el mundo?

Detrás de este logro se encuentra una combinación de atención personalizada, instalaciones de alta calidad y una propuesta integral que ha conquistado a visitantes de distintos países. Las opiniones positivas acumuladas durante el último año fueron determinantes para que el establecimiento escalara posiciones y se ubicara entre los favoritos de la comunidad viajera global.

Alojamiento en Yurtas de Lujo: Yurtas mongolas con calefacción, baño privado y terraza, que incluyen una cúpula transparente para observar las estrellas desde la cama. Algunas unidades tienen jacuzzi privado al aire libre con vistas panorámicas al lago y al bosque.

Yurtas mongolas con calefacción, baño privado y terraza, que incluyen una cúpula transparente para observar las estrellas desde la cama. Algunas unidades tienen jacuzzi privado al aire libre con vistas panorámicas al lago y al bosque. Experiencia “Todo Incluido” de Alta Calidad: La tarifa cubre todas las comidas, bar abierto con vinos y cócteles, además de las excursiones diarias. Su gastronomía destaca por ingredientes frescos y regionales como el centollo y el cordero patagónico.

La tarifa cubre todas las comidas, bar abierto con vinos y cócteles, además de las excursiones diarias. Su gastronomía destaca por ingredientes frescos y regionales como el centollo y el cordero patagónico. Actividades y Guías Expertos: Incluye excursiones guiadas por expertos bilingües y naturalistas, con opciones coo trekking, kayak, cabalgatas o pesca. El parque nacional Torres del Paine queda a solo 15 minutos en auto, ideal para sumergirse en la naturaleza.

Incluye excursiones guiadas por expertos bilingües y naturalistas, con opciones coo trekking, kayak, cabalgatas o pesca. El parque nacional Torres del Paine queda a solo 15 minutos en auto, ideal para sumergirse en la naturaleza. Compromiso con la Sostenibilidad: Usan paneles elevados de madera, planta de tratamiento biológico de aguas y trabajan para neutralizar su huella de carbono. Además, apoyan la economía local comprando la mayoría de sus insumos a proveedores de la región.

Usan paneles elevados de madera, planta de tratamiento biológico de aguas y trabajan para neutralizar su huella de carbono. Además, apoyan la economía local comprando la mayoría de sus insumos a proveedores de la región. Exclusivo para Adultos: No se admiten niños menores de 10 años, creando un ambiente de tranquilidad y privacidad. Es el destino perfecto para parejas o grupos de adultos que buscan desconexión y paz.

Conoce las razones por la cual viene siendo considerando en el ranking pasando del puesto 19 al segundo lugar

Mariana Ramírez, gerente general de Patagonia Camp, destacó que este logro tiene un valor especial porque proviene directamente de los viajeros que se hospedaron en el recinto y compartieron su experiencia con el mundo, más que de un jurado externo. En sus palabras, el reconocimiento refleja vivencias reales de quienes eligieron conocer la Patagonia a través del hotel. Asimismo, recordó que el establecimiento figura por sexto año consecutivo en el ranking Travelers’ Choice Best of the Best, logrando una evolución notable al pasar del puesto 19 al segundo lugar mundial entre 2025 y 2026. Ramírez subrayó que este avance confirma el impacto de su apuesta por el trabajo en equipo, la calidad de la experiencia y el respeto por el entorno natural, un orgullo que se extiende también a la región de Magallanes y al turismo chileno en su conjunto.