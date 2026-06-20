Por Redacción EC

En un mercado turístico cada vez más competitivo, en donde los lujos, la comodidad y sencillez son características exclusivas, un hotel sudamericano logró destacar por encima de miles de establecimientos alrededor del mundo. Gracias a las valoraciones y experiencias compartidas por viajeros internacionales, alcanzó un reconocimiento que lo coloca entre los destinos más exclusivos para quienes buscan descanso, lujo y servicios de primer nivel. Asimismo, la prestigiosa plataforma Tripadvisor lo distinguió en los Travelers’ Choice Best of the Best 2026 como el mejor hotel de Sudamérica y el segundo mejor alojamiento “all inclusive” del planeta. El galardón lo sitúa en la élite de la industria hotelera mundial, consolidando su reputación como una de las experiencias más valoradas por los turistas.