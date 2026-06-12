Cuando una persona busca alojamiento para sus vacaciones o un viaje de trabajo, uno de los primeros detalles que suele revisar es la cantidad de estrellas que tiene un hotel. Un establecimiento de una estrella transmite una experiencia básica, mientras que uno de cinco estrellas suele asociarse con lujo, comodidad y servicios exclusivos. Sin embargo, muchas personas desconocen qué significan realmente estas categorías y quién decide cuántas estrellas recibe cada hotel. Aunque las estrellas sirven como una guía para los viajeros, el sistema no es universal y puede variar según el país, la región o la organización encargada de la clasificación. Por ello, entender cómo funciona esta valoración ayuda a elegir mejor dónde hospedarse y a tener expectativas más realistas sobre los servicios que se recibirán.

¿Qué representan las estrellas de un hotel?

Las estrellas son una forma de clasificar los hoteles según sus instalaciones, servicios, comodidades y nivel de atención al cliente. En términos generales, mientras más estrellas tenga un hotel, mayor será la calidad y variedad de los servicios que ofrece.

Según Chekitan Dev, profesor de la Escuela de Administración Hotelera de Cornell, las calificaciones de los hoteles se crearon para “ayudar a los clientes a elegir entre lo aceptable y lo inaceptable” y, dentro de las opciones que cumplen ciertos estándares, para “establecer una especie de jerarquía entre lo mejor y lo peor”, declaró a CNN. Estas categorías buscan orientar a los viajeros y facilitar la comparación entre distintos tipos de alojamiento.

Un hotel de cinco estrellas suele destacar por su atención personalizada, instalaciones de lujo y servicios exclusivos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Quién asigna las estrellas a los hoteles?

No existe una única entidad internacional encargada de otorgar estrellas a todos los hoteles del mundo. La clasificación depende de cada país o región.

En algunos lugares, las autoridades gubernamentales de turismo son las responsables de inspeccionar los establecimientos y asignar las categorías. En otros casos, esta tarea recae en asociaciones hoteleras, organismos especializados o empresas privadas dedicadas a la evaluación turística.

“En la mayor parte del mundo, el sistema está controlado por el Gobierno”, indica Dev. “Los Gobiernos tienden a quedarse anclados en el pasado”, asegura Dev. “No actualizan sus criterios. No tienen en cuenta el servicio y otras cuestiones más intangibles”.

Aunque las estrellas son una referencia útil, los criterios de clasificación pueden variar según el país o la entidad que las otorgue. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuáles son los criterios para obtener más estrellas?

Los criterios pueden variar según el sistema de clasificación, pero generalmente se toman en cuenta aspectos como:

Tamaño y equipamiento de las habitaciones.

Calidad del mobiliario.

Disponibilidad de baño privado.

Servicio de recepción.

Limpieza y mantenimiento.

Oferta gastronómica.

Acceso a internet.

Servicios de lavandería.

Gimnasios, piscinas o spas.

Atención al cliente y disponibilidad de personal.

Los hoteles de categorías superiores suelen estar obligados a cumplir requisitos más estrictos relacionados con comodidad, accesibilidad y atención personalizada.

Categoría Características principales Ejemplos ⭐

Una estrella Hotel pequeño o mediano, generalmente parte de una cadena nacional. Suele contar con teléfono y televisión en la habitación. Puede tener restaurante, pero normalmente no ofrece servicio a la habitación. Se ubica cerca de atracciones de precio moderado. Econo Lodge, Motel 6 ⭐⭐

Dos estrellas Ofrece una experiencia más personalizada que los hoteles de una estrella. El acceso al público puede estar restringido durante ciertas horas del día o la noche. Days Inn, La Quinta Inn ⭐⭐⭐

Tres estrellas Cuenta con un vestíbulo más atractivo y confortable. Empiezan a ser comunes servicios como gimnasios y piscinas para los huéspedes. Holiday Inn, Best Western ⭐⭐⭐⭐

Cuatro estrellas Ofrece servicios de alta calidad que ya son habituales, como spas, conserjería y estacionamiento con asistencia. Mayor nivel de comodidad y atención. Hyatt Regency, Marriott ⭐⭐⭐⭐⭐

Cinco estrellas Servicio altamente personalizado. Habitaciones con mobiliario elegante y ropa de cama de calidad. Amplias instalaciones, vestíbulos lujosos y, en algunos casos, asistente personal para los huéspedes. The Ritz-Carlton, Four Seasons

¿Las estrellas son iguales en todos los países?

No. Una de las principales particularidades de este sistema es que no existe una norma internacional única. Un hotel de cuatro estrellas en un país puede ofrecer servicios diferentes a otro hotel con la misma categoría en otra nación.

Por ese motivo, los expertos en turismo recomiendan complementar la información de las estrellas con opiniones de viajeros, fotografías recientes y descripciones detalladas de los servicios disponibles.

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