La carrera más inusual del Hipódromo de Monterrico: así será la competencia de chicos y chicas haciendo ‘cosplay’ inspirados en el fenómeno “Umamusume”

Aquella victoria enfureció a los puristas en cuestiones equinas. Pero, al mismo tiempo, sembró algo distinto en una generación más joven, heredera tanto de la pasión como de la ludopatía por las carreras: el entusiasmo por lo nuevo, por lo extranjero, por una posibilidad de rentabilidad. Entre quienes crecieron bajo esa idea estaban los futuros miembros de Cygames, la empresa que años después daría vida a Umamusume, una franquicia que desde 2018 antropomorfiza caballos de carrera reales en chicas de anime con el lanzamiento de la serie “Umamusume: Pretty Derby”.

El Hipódromo de Monterrico ya ensayó formatos atípicos: una carrera de jinetes en junio de 2025 y otra, en agosto, enfrentando caballo contra carro histórica. (FOTO: ARCHIVO/DIEGO MORENO)

En ese universo, las protagonistas aparecen con colas y orejas peludas, e incluso con herraduras adaptadas a zapatillas deportivas, para competir en carreras que ocurrieron exactamente como en la vida real: los mismos eventos, los mismos ejemplares, los mismos ganadores. Por eso “Umamusume” se consume casi siempre con una pestaña de Google abierta. Su mitología es rigurosa hasta el detalle: los tres sementales fundadores del purasangre —Byerley Turk, Darley Arabian y Godolphin Arabian— reaparecen convertidos en diosas creadoras de un mundo que se ordena y se explica a partir de la cultura hípica.

Con esa fórmula —atribuida, quién sabe, a algún oficinista con una devoción excesiva por los caballos— la franquicia dio el salto a los videojuegos en 2021. Solo ese año recaudó 965 millones de dólares, según el medio especializado PocketGamer. La popularidad fue tal que abrió una nueva línea de turismo dedicada exclusivamente a visitar caballos en Japón, multiplicó las donaciones para ejemplares retirados de las pistas y, de paso, renovó el vínculo de miles de jóvenes con un deporte que parecía condenado a la nostalgia.

El evento se realizará el 27 de febrero en el Hipódromo de Monterrico; las inscripciones cerrarán el 20, con expectativa entre fanáticos, cosplayers y curiosos. (FOTO: ARCHIVO/DIEGO MORENO)

Revivir las carreras

Indonesia fue uno de los primeros países en sentir el impacto: cerca de un cuarto de millón de nuevos espectadores se sumaron a sus transmisiones de carreras de caballos. El siguiente golpe llegó a tres horas y media de vuelo, en Bangkok, donde el 14 de septiembre de 2025 se realizó por primera vez en el mundo una carrera de fans dentro de un hipódromo. Fueron 450 participantes recorriendo 150 metros —una cuadra y media— para disputarse los tres primeros premios. Un mes después, esa misma idea empezaría a tomar forma también en el Perú.

“Nació como una joda: ‘¿Y si ponemos a correr a la gente como en el anime?’”, recuerda Jhony Espinoza Pérez. Ingeniero civil de profesión y paramédico por convicción, Espinoza es uno de los organizadores del Derby Santorin (Umamusume Fan Event), que impulsa junto a integrantes del colectivo Vocaloid Perú y Creatipacas. “Sin darnos cuenta, ya estábamos haciendo formularios, campañas y teniendo conversaciones con el Hipódromo de Monterrico”, agrega.

La propuesta fue creciendo, así como los rumores de un posible premio, o la participación de caballos reales. “Cosas que nunca prometimos”, desmiente Espinoza. Lo que si ocurre son las inscripciones de cosplayers mexicanas y chilenas; así como el interés de japoneses que comenzaron a preparar maletas —y chequeras— para visitar el Hipódromo de Monterrico. Se trata de un fenómeno que atraviesa generaciones. Basta entrar a YouTube para comprobar que “Hoy el aire huele a ti”, de Luis Miguel —tema utilizado en la serie— suma millones de reproducciones adicionales. O mirar las cifras de los hipódromos japoneses, cuyas ganancias han vuelto a crecer exponencialmente durante la última década.

En Monterrico competirán más de 250 participantes caracterizados como personajes del anime, todos inspirados en caballos de competencia reales. Estarán representadas figuras como Vodka y Daiwa Scarlet, rivales históricas que solían definir carreras por una nariz —o por una oreja—. También Mejiro Palmer y Daitaku Helios, célebres por dominar los primeros tramos y desfallecer antes del final. O Gold Ship, un caballo tan impredecible que podía ganar con holgura o negarse a correr, provocando en su peor jornada pérdidas cercanas a los 80 millones de dólares en apuestas.

Sin embargo, la historia más citada entre los participantes es la de Haru Urara. Una yegua pequeña que corrió 113 veces sin ganar una sola carrera y que, aun así, se convirtió en un símbolo de buena fortuna. Sus seguidores apostaban por ella, compraban su comida en línea hasta colapsar servidores y la acompañaron hasta su retiro. En su última carrera, contra todo pronóstico, ganó. Murió a los 29 años y hoy está inmortalizada en el Hipódromo de Kochi, el mismo recinto que ayudó a salvar de la bancarrota.

“Sería superficial pensar que solo están aquí para ver chicas en personajes y una carrera. Con esto se busca emular el impacto de ”Umamusume" en los hipódromos de Japón -enfatiza Espinoza, quien apunta a expandir esta experiencia con nuevas ediciones-, queremos que se mire nuevamente con amor a quienes por mucho tiempo fueron el mejor amigo del hombre”.

Gran Premio Latinoamericano 2026 La empresa japonesa Cygames fue patrocinador oficial del Kentucky Derby 2025, así como del Grand Prix de París. Tras consolidar su llegada a Sudamérica, se unió a la Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera para auspiciar el Gran Premio Latinoamericano 2026, que se correrá el 26 de abril en el Hipódromo de Monterrico, en Lima. (FOTO: ARCHIVO/DIEGO MORENO)

Derby Santorin Derby Santorin (Umamusume Fan Fest) se realizará de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. con ingreso libre para todo el público. El evento contará con premios para los participantes, música en vivo, presentaciones de baile, zona de comida y una pasarela de cosplays que acompañará la jornada competitiva y recreativa. (FOTO: ARCHIVO/DIEGO MORENO)