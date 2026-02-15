La carrera más inusual del Hipódromo de Monterrico: así será la competencia de chicos y chicas haciendo ‘cosplay’ inspirados en el fenómeno “Umamusume”

Por Ángel Navarro

Si los caballos de carrera japoneses pudieran pedir un día libre a sus jockeys, probablemente elegirían el 27 de mayo. No sería un capricho, sino un acto de memoria. Ese día, en 2001, el Tokyo Yūshun —la carrera que consagra a un caballo, a su jinete y a su criador— se resolvió en una fracción de segundo. Jungle Pocket cruzó la meta con apenas dos milésimas de ventaja, en un final tan cerrado que dejó miles de yenes evaporados en apuestas y a un público perplejo al descubrir que el ganador, en pleno corazón del Hipódromo de Tokio, no era japonés.

