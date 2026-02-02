La historia del bailetón de Miraflores y cómo un parque se convirtió en punto de encuentro para la tercera edad

Por Ángel Navarro Quevedo

Si en 1992 Alberto Andrade no hubiera bailado en la inauguración del remodelado Parque Central de Miraflores, no hubiese existido esta nota. Y, en cierta medida, tampoco gran parte de la historia de María Blanca Fannin Flores Laguna —o la señora Fannin para los amigos—, quien desde hace más de diez años organiza los fines de semana bailes donde cientos de personas se reúnen a “mover los huesos crocantes”.

