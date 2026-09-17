Eva Ayllón recibió su decimotercera nominación a los Latin Grammy y competirá en la categoría Mejor Álbum Folclórico. (Foto: Difusión)
Eva Ayllón recibió su decimotercera nominación a los Latin Grammy y competirá en la categoría Mejor Álbum Folclórico. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Eva Ayllón vuelve a poner el nombre del Perú en lo más alto. La reconocida cantante criolla recibió su decimotercera nominación a los Latin Grammy y competirá en la categoría Mejor Álbum Folclórico por “Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) (En Vivo)”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.