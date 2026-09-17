Eva Ayllón vuelve a poner el nombre del Perú en lo más alto. La reconocida cantante criolla recibió su decimotercera nominación a los Latin Grammy y competirá en la categoría Mejor Álbum Folclórico por “Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) (En Vivo)”.

La producción registra una presentación que la artista ofreció en el Gran Teatro Nacional y reúne 19 canciones de su repertorio. Tras conocerse la nominación, Eva Ayllón compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a la Academia Latina de la Grabación, sus músicos, su familia y el público que la ha acompañado durante su trayectoria.

“Recibo esta nominación con el corazón lleno de gratitud. Este disco guarda una noche muy especial para mí y es fruto del trabajo de un equipo maravilloso”, expresó la intérprete. Además, destacó el significado que tiene esta candidatura para la música peruana en una ceremonia de alcance internacional.

Eva Ayllón celebra su nominación al Latin Grammy 2026 y agradece a sus músicos, su familia y el público que la ha acompañado durante su trayectoria. (Foto: Instagram / @evaayllonoficial)

“Me emociona profundamente que nuestra música peruana vuelva a estar presente en los Latin Grammy”, agregó Eva Ayllón, quien suma así una nueva candidatura en una premiación que reconoce distintas expresiones de la música latina. La edición 2026 corresponde a la vigésima séptima entrega de estos galardones.

La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se realizará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas. Eva Ayllón compartirá la categoría con producciones de artistas como Lila Downs, Julieta Rada y Milo J, entre otros nominados al Mejor Álbum Folclórico.

La nominación llega, además, pocas semanas antes de que la cantante regrese a los escenarios en Lima. Ayllón presentará su espectáculo “Con guitarra y cajón” el 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, luego de haber agotado dos funciones en Plaza Norte.

“Con Guitarra y Cajón: Eva Ayllón”, una propuesta concebida como un homenaje al Perú y a las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva e identidad cultural. (Foto: Difusión)

Después de sus presentaciones en Lima, la artista continuará con su agenda internacional. Desde el 9 de octubre iniciará una gira por Estados Unidos junto a Daniela Darcourt, con 15 fechas en ciudades como Miami, Houston, Dallas, Chicago y Nueva York. La gira concluirá antes de la ceremonia de los Latin Grammy.