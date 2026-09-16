La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles la lista de nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy, y el compositor mexicano Edgar Barrera encabeza las candidaturas con un total de 10 nominaciones. El músico aparece, además, en las tres categorías generales de la ceremonia: Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. La gala se realizará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles la lista de nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy, y el compositor mexicano Edgar Barrera encabeza las candidaturas con un total de 10 nominaciones. El músico aparece, además, en las tres categorías generales de la ceremonia: Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. La gala se realizará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
Barrera suma sus nominaciones principalmente por trabajos vinculados a artistas como Karol G y Carín León. También figura entre los cinco candidatos a Compositor del Año, categoría en la que comparte nominación con Iván Gámez, Yoel Henriquez, Jenni Mosello y Sara Schell.
Detrás de Barrera aparecen Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete nominaciones cada uno. Silvana Estrada y Mon Laferte recibieron seis candidaturas, mientras que los productores argentinos Rafa Arcaute y Federico Vindver sumaron cinco nominaciones.
Álbum del Año
La categoría Álbum del Año reúne 10 producciones: Lux (Complete Works), de Rosalía; Tropicoqueta, de Karol G; FREE SPIRITS, de Ca7riel & Paco Amoroso; Taracá, de Jorge Drexler; ¿Dónde es el After?, de Rawayana; FEMME FATALE, de Mon Laferte; MUDA, de Carín León; La Vida Era Más Corta, de Milo J; EQUILIBRIVM, de Anitta; y Vendrán Suaves Lluvias, de Silvana Estrada.
Entre las producciones nominadas también se encuentra LUX, de Rosalía, álbum grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres y que incluye canciones interpretadas en 13 idiomas, según la información difundida sobre el disco.
Grabación y Canción del Año
En Grabación del Año fueron nominadas “La Perla”, de Rosalía; “Coleccionando heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís; “Ha Ha”, de Ca7riel & Paco Amoroso; “¿Cómo se ama?”, de Jorge Drexler; “Dime”, de Silvana Estrada; “O Amor Nos Encontrou”, de Loulu Gilberto; “Femme Fatale”, de Mon Laferte; “Desde que te tengo”, de Carín León; “Niño”, de Milo J; y “Alma”, de Elena Rose.
La categoría Canción del Año está integrada por “La Perla”, de Rosalía; “Mi gran amor”, de Becky G y Carlos Santana; “Humano”, de Juanes y Vivir Quintana; “Femme Fatale”, de Mon Laferte; “Coleccionando heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís; “¿Cómo se ama?”, de Jorge Drexler; “Dime”, de Silvana Estrada; “Hasta Jesús tuvo un mal día”, de Ca7riel & Paco Amoroso y Sting; “Solifican12”, de Milo J; y “Nilo”, de Zanna.
Otras categorías
En Mejor Nuevo Artista fueron nominados Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.
Por su parte, Mejor Álbum Pop Contemporáneo tiene entre sus candidatos a Pablo Alborán por KM0; Monsieur Periné por Instrucciones para ser feliz; nic por (Enamorada); Debi Nova por Todo puede convertirse en canción; y Alejandro Sanz por ¿Y ahora qué +?.
En Mejor Álbum de Música Urbana compiten Bad Gyal, J Balvin & Ryan Castro, Beéle, Karol G y Young Miko. En Mejor Álbum de Rock, los nominados son Beta, Mägo De Oz, 1915, Fito Paez y Viniloversus.
Las nominaciones también incluyen las categorías de Mejor Álbum Cantautor, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Tropical, Mejor Canción Pop, Mejor Canción Urbana y Mejor Canción de Rock.
La ceremonia de los Latin Grammy 2026, correspondiente a la edición 27 de los premios, se llevará a cabo el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
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