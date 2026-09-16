El compositor Édgar Barrera. EFE/Eva Marie Uzcátegui
El compositor Édgar Barrera. EFE/Eva Marie Uzcátegui
Por Redacción EC

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles la lista de nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy, y el compositor mexicano Edgar Barrera encabeza las candidaturas con un total de 10 nominaciones. El músico aparece, además, en las tres categorías generales de la ceremonia: Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. La gala se realizará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

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