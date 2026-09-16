La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles la lista de nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy, y el compositor mexicano Edgar Barrera encabeza las candidaturas con un total de 10 nominaciones. El músico aparece, además, en las tres categorías generales de la ceremonia: Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. La gala se realizará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Barrera suma sus nominaciones principalmente por trabajos vinculados a artistas como Karol G y Carín León. También figura entre los cinco candidatos a Compositor del Año, categoría en la que comparte nominación con Iván Gámez, Yoel Henriquez, Jenni Mosello y Sara Schell.

Detrás de Barrera aparecen Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete nominaciones cada uno. Silvana Estrada y Mon Laferte recibieron seis candidaturas, mientras que los productores argentinos Rafa Arcaute y Federico Vindver sumaron cinco nominaciones.

Álbum del Año

La categoría Álbum del Año reúne 10 producciones: Lux (Complete Works), de Rosalía; Tropicoqueta, de Karol G; FREE SPIRITS, de Ca7riel & Paco Amoroso; Taracá, de Jorge Drexler; ¿Dónde es el After?, de Rawayana; FEMME FATALE, de Mon Laferte; MUDA, de Carín León; La Vida Era Más Corta, de Milo J; EQUILIBRIVM, de Anitta; y Vendrán Suaves Lluvias, de Silvana Estrada.

Entre las producciones nominadas también se encuentra LUX, de Rosalía, álbum grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres y que incluye canciones interpretadas en 13 idiomas, según la información difundida sobre el disco.

Grabación y Canción del Año

En Grabación del Año fueron nominadas “La Perla”, de Rosalía; “Coleccionando heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís; “Ha Ha”, de Ca7riel & Paco Amoroso; “¿Cómo se ama?”, de Jorge Drexler; “Dime”, de Silvana Estrada; “O Amor Nos Encontrou”, de Loulu Gilberto; “Femme Fatale”, de Mon Laferte; “Desde que te tengo”, de Carín León; “Niño”, de Milo J; y “Alma”, de Elena Rose.

La categoría Canción del Año está integrada por “La Perla”, de Rosalía; “Mi gran amor”, de Becky G y Carlos Santana; “Humano”, de Juanes y Vivir Quintana; “Femme Fatale”, de Mon Laferte; “Coleccionando heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís; “¿Cómo se ama?”, de Jorge Drexler; “Dime”, de Silvana Estrada; “Hasta Jesús tuvo un mal día”, de Ca7riel & Paco Amoroso y Sting; “Solifican12”, de Milo J; y “Nilo”, de Zanna.

Otras categorías

En Mejor Nuevo Artista fueron nominados Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

Por su parte, Mejor Álbum Pop Contemporáneo tiene entre sus candidatos a Pablo Alborán por KM0; Monsieur Periné por Instrucciones para ser feliz; nic por (Enamorada); Debi Nova por Todo puede convertirse en canción; y Alejandro Sanz por ¿Y ahora qué +?.

En Mejor Álbum de Música Urbana compiten Bad Gyal, J Balvin & Ryan Castro, Beéle, Karol G y Young Miko. En Mejor Álbum de Rock, los nominados son Beta, Mägo De Oz, 1915, Fito Paez y Viniloversus.

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Las nominaciones también incluyen las categorías de Mejor Álbum Cantautor, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Tropical, Mejor Canción Pop, Mejor Canción Urbana y Mejor Canción de Rock.

La ceremonia de los Latin Grammy 2026, correspondiente a la edición 27 de los premios, se llevará a cabo el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.