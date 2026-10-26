Joaquina está aprendiendo a mirar sus propias heridas con más humor. Sin abandonar la sensibilidad que caracteriza sus composiciones, la cantante venezolana empieza a explorar una faceta más irónica y directa, una evolución que se refleja en “ya no estoy”, su nuevo sencillo. La canción parte del final de una relación, pero aborda una experiencia más profunda: recuperar la identidad que a veces se pierde intentando encajar en la vida de otra persona.

“Yo descubrí que a veces, al enamorarme, pierdo partes de mí o intento hacerme más chiquita. Y no es la culpa de la otra persona, creo que es culpa mía, por confundir a veces el apego con el amor o por no estar segura de quién yo soy antes de compartir mi vida con alguien más ”, cuenta en conversación con Somos.

La canción también representa una nueva manera de procesar el desamor. “Habla desde un lugar medio sarcástico, un poquito ácido y gracioso, pero también muy sensible y sentimental. Para mí significa aprender a empezar desde cero mi vida después de construirla sobre una idea del amor que ya no existe”, explica.

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Nuevos horizontes

Desde el lanzamiento de al romper la burbuja, su álbum debut, Joaquina ha convertido sus experiencias personales en canciones con las que sus seguidores pueden identificarse. Ahora, sin embargo, siente que puede observar algunas situaciones desde una perspectiva distinta.

“Antes tal vez se me hacía más difícil y veía las cosas desde un lugar mucho más sensible o sentimental. Ahora sigo viéndolas así, pero creo que estoy más grande y simplemente puedo analizar las cosas desde un lugar más acorde a la realidad, aunque sigo siendo una persona muy dramática y muy sensible, y no quiero perder esa ingenuidad”, señala.

Esa evolución también llegará a sus próximas composiciones, en las que promete mostrar un lado menos conocido de su personalidad. “Siempre muestro un lado mucho más sensible de mí y ahora, con estas nuevas canciones que voy a estar sacando, creo que voy a mostrar un poco ese sentido del humor ácido o sarcástico que todo el mundo en mi equipo y en mi familia conoce, pero que muy pocas veces muestro al resto”, adelanta.

Con ocho nominaciones al Latin Grammy en su carrera y una reciente presentación junto a Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York, Joaquina atraviesa una etapa de expansión musical y personal. (Foto: Universal Music) / SEBA

Belleza aunténtica

La búsqueda de una identidad propia también atraviesa su relación con la imagen. Recientemente anunciada como embajadora de e.l.f., Joaquina comenta a Somos que encuentra en el maquillaje una forma de expresión que acompaña su música desde la adolescencia. Ambas actividades, asegura, forman parte de un mismo universo creativo.

“ Así como escribir canciones es una forma para expresarme, el maquillaje también lo es. Es una manera de ir contra la corriente y poder expresarme visualmente ”, sostiene.

Pero la cantante también observa con preocupación el efecto de las redes sociales en la percepción de la belleza y las relaciones. Es consciente de que la exposición constante a imágenes retocadas y vidas aparentemente perfectas puede generar expectativas difíciles de alcanzar.

“Cuando uno está acostumbrado a ver todo el día mujeres con filtros y con la luz perfecta, mostrando un 5% de su vida, empezamos a tener una perspectiva totalmente distorsionada de lo que es la realidad. Y no solamente de la belleza, sino también de la perfección en el amor, en la familia y de estándares irrealistas que ningún ser humano cumple”, reflexiona.

Este 2026 también ha sido un año importante para su carrera. Joaquina suma dos nuevas nominaciones al Latin Grammy: “amarillo”, en Mejor Canción Pop, y “Generación digital”, en Mejor Canción Cantautor. (Foto: universal Music) / SEBA

Para protegerse de esa presión, ha aprendido a limitar su exposición a los comentarios en internet. También procura mostrarse sin maquillaje y compartir momentos cotidianos, lejos de la imagen perfecta que suele dominar las plataformas digitales. “Lo más sano para mí es literalmente no meterme a leer comentarios, porque creo que distorsionan mi perspectiva de mi realidad”, afirma.

Aunque hoy se permita explorar el sarcasmo y el humor, hay algo que sigue emocionándola especialmente: escribir canciones de amor capaces de acompañar momentos importantes en la vida de otras personas.

“ Yo siempre pensé que amaba escribir canciones de despecho, que me encanta, pero para mí las canciones de amor generan algo muy punzante en mi corazón. Voy a escribir más, porque necesito terminar de enamorarme otra vez ”, dice entre risas.

Por ahora, “ya no estoy” retrata ese momento en el que una persona decide recuperar su lugar en el mundo. Una historia personal que Joaquina transforma en música y que invita a volver a encontrarse. Además, la cantante celebra también dos nuevas nominaciones a los Latin Grammy 2026: “amarillo”, en la categoría de Mejor Canción Pop, y “Generación digital”, en Mejor Canción Cantautor. Ambas canciones forman parte de al romper la burbuja 2, una edición deluxe de su álbum debut, y elevan a ocho el total de nominaciones que ha recibido la artista, quien ganó su primer gramófono en 2023 como Mejor Nuevo Artista. //