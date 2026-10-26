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Resumen

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Joaquina acaba de lanzar “ya no estoy”, su sencillo más reciente y su segundo lanzamiento de 2026, después de “Verano en la Ciudad”. (Foto: Universal Music)
Joaquina acaba de lanzar “ya no estoy”, su sencillo más reciente y su segundo lanzamiento de 2026, después de “Verano en la Ciudad”. (Foto: Universal Music)
/ SEBA
Por Celeste Pérez

Joaquina está aprendiendo a mirar sus propias heridas con más humor. Sin abandonar la sensibilidad que caracteriza sus composiciones, la cantante venezolana empieza a explorar una faceta más irónica y directa, una evolución que se refleja en “ya no estoy”, su nuevo sencillo. La canción parte del final de una relación, pero aborda una experiencia más profunda: recuperar la identidad que a veces se pierde intentando encajar en la vida de otra persona.

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