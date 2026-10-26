A través de la experimentación y el diseño, I+A Materiales investiga las propiedades de elementos del entorno peruano y sus posibilidades para crear objetos y piezas que dialoguen con las experiencias gastronómicas de Mater. (Fotos: Difusión)
A través de la experimentación y el diseño, I+A Materiales investiga las propiedades de elementos del entorno peruano y sus posibilidades para crear objetos y piezas que dialoguen con las experiencias gastronómicas de Mater. (Fotos: Difusión)
Por Redacción EC

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