¿Qué sucede cuando una concha, un alga o la cascarilla del cacao dejan de ser un resto y se convierten en el punto de partida para crear algo nuevo? Esa es una de las preguntas que guía el trabajo de I+A Materiales, el departamento de investigación de Mater que explora las posibilidades de los recursos del territorio peruano. Una labor que Pía León viene compartiendo en distintos escenarios internacionales, desde España hasta Brasil.

Desde 2024, este equipo, integrado por diseñadores industriales, investiga materiales y técnicas vinculados al territorio y al entorno de Casa Tupac. Su trabajo dialoga con las experiencias gastronómicas de Central, Kjolle, MIL, Masi y MAZ, y busca descubrir nuevas formas de incorporar los recursos del entorno en objetos, espacios y biomateriales.

La investigación parte de una idea sencilla, pero llena de posibilidades: conocer mejor aquello que nos rodea para descubrir todo lo que puede llegar a ser. Para ello, el equipo experimenta con las propiedades de cada material y trabaja junto a los equipos de cocina y sala para encontrar aplicaciones concretas.

DEL MAR Y LA TIERRA

Entre los principales campos de exploración están los subproductos y las mermas de origen orgánico. Las conchas de abanico, las navajas, las almejas, los percebes y el cangrejo, por ejemplo, se estudian para desarrollar biocerámicos. Las algas marinas —como el yuyo, el sargazo y otras especies— sirven para experimentar con bioláminas flexibles y translúcidas.

Conchas, algas y crustáceos forman parte de la investigación de I+A Materiales, que busca descubrir nuevas posibilidades en los recursos orgánicos del litoral peruano.

El cacao también forma parte de este universo de posibilidades. Su cascarilla y sus hojas son estudiadas para comprender sus propiedades y explorar nuevos usos. La meta es aprovechar al máximo cada producto y descubrir aplicaciones que van más allá de su función original.

Es un proceso que combina investigación, diseño y experimentación. Antes de convertirse en una pieza u objeto, cada material pasa por una etapa de exploración en la que se busca comprender su comportamiento y las posibilidades que ofrece.

POR EL MUNDO

Pía León, quien codirige Mater junto a Virgilio y Malena Martínez, ha llevado estas ideas a encuentros internacionales en los que la gastronomía dialoga con otras disciplinas.

La chef peruana lleva a escenarios internacionales la investigación de Mater sobre nuevas materialidades, un trabajo que explora otras formas de crear a partir de los recursos del territorio.

En septiembre, participó en el Organic Festival Trancoso, en Bahía, Brasil, donde compartió el trabajo de I+A Materiales durante la conversación “Naturaleza y Territorio: materiales en evolución”. En el último año, también presentó la investigación en San Sebastián, durante la inauguración de Gastronomy Open Ecosystem (GOe), del Basque Culinary Center.

A ello se suma “Materialidad del Mar”, una propuesta presentada en Belmond Casa Higienópolis, en São Paulo, que exploró la transformación de materiales del litoral de Paracas —entre ellos, conchas, algas y crustáceos— en nuevas materialidades.

Estos encuentros permiten que una investigación nacida en Casa Tupac entre en contacto con otros contextos y disciplinas, y que los conocimientos desarrollados a partir del territorio peruano encuentren nuevas formas de expresión.

A LA MESA

Parte de este trabajo ya comienza a incorporarse a las experiencias gastronómicas de Mater. Una de las aplicaciones exploradas es la creación de piezas para el marcaje en mesa de Central, Kjolle y MAZ. A futuro, las investigaciones también podrían abrir nuevas posibilidades en interiores, espacios y packaging.

El equipo de Mater experimenta con subproductos como las conchas marinas y la cascarilla del cacao para desarrollar biomateriales y explorar nuevos usos más allá de la cocina.

Detrás de este proceso están Paula Cermeño, directora del departamento, María Paula Loveday y Eduardo Velásquez, en colaboración constante con los equipos de Mater y sus restaurantes.

Al final, la investigación de I+A Materiales propone mirar de otra manera aquello que tenemos cerca. Una concha, un alga o una parte del cacao pueden guardar posibilidades que todavía no conocemos. Explorarlas es también una forma de acercarse al territorio peruano desde otra perspectiva: descubrir en sus recursos no solo lo que son hoy, sino todo lo que podrían llegar a ser. //



