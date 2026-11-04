El restaurante peruano Kjolle, de la chef nacional Pía León, se ubicó en el puesto 7 de los 50 mejores restaurantes del mundo del 2026 (The World’s 50 Best Restaurants 2026), durante la ceremonia realizada este miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima.

La propuesta de Pía León integró la lista principal junto a los peruanos Mérito (13) y Mayta (45), en una ceremonia que por primera vez se celebró en Sudamérica y reunió a más de 1.200 invitados internacionales en el Centro Histórico de Lima.

Con este reconocimiento, la chef peruana se mantiene en el top 10 global tras superar el noveno lugar ocupado en 2025, año en el que su propuesta también logró el segundo puesto en América Latina y el galardón al Arte de la Hospitalidad por la excelencia de su servicio en sala.

En 2025, la propuesta peruana logró el segundo puesto en América Latina y el galardón al Arte de la Hospitalidad por la excelencia de su servicio en sala | Foto: EC

Restaurantes peruanos que ganaron el certamen

The World’s 50 Best Restaurants es una clasificación gastronómica anual elaborada por The 50 Best Restaurants Academy, un panel integrado por más de 1.100 expertos de la industria culinaria mundial con votación auditada por la firma Deloitte.

En la edición de 2025, el restaurante peruano Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, obtuvo el primer lugar del mundo, posición que lo llevó a ingresar al grupo Best of the Best junto a Central, de Virgilio Martínez, esposo de Pía, que ganó en 2023, por lo que ambas propuestas quedaron fuera de la votación de este año.

Maido, del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura —ganador de la edición 2025—, fue reconocido este año en la categoría especial 'Lo mejor de lo mejor' | Foto: EC

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¿Qué es Kjolle?

Kjolle es un restaurante de alta cocina fundado en 2018 por Pía León, reconocida en 2021 como la Mejor Chef Femenina del Mundo.

Ubicado en la calle Pedro de Osma 301, Barranco, el establecimiento comparte espacio con el centro de investigación Mater y se caracteriza por ofrecer un menú degustación de nueve pasos centrado en la biodiversidad de los ecosistemas del Perú.

La propuesta integra insumos de la costa, la sierra y la selva a través de un trabajo directo con comunidades locales y una brigada multicultural de cocina.

Pía León durante una jornada en Kjolle, donde la investigación, la técnica y la creatividad se encuentran para dar forma a cada plato. (Foto: Richard Hirano)