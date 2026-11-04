Por segundo año consecutivo, la propuesta culinaria de la chef peruana Pía León se consolida entre las diez mejores del mundo. | Foto: EC
Por segundo año consecutivo, la propuesta culinaria de la chef peruana Pía León se consolida entre las diez mejores del mundo. | Foto: EC
Por Redacción EC

El restaurante peruano Kjolle, de la chef nacional Pía León, se ubicó en el puesto 7 de los 50 mejores restaurantes del mundo del 2026 (The World’s 50 Best Restaurants 2026), durante la ceremonia realizada este miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima.

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