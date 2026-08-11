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Kjolle de Pía León es el mejor restaurante de la edición 2026 de los Premios Somos. (Foto: Difusión)
Kjolle de Pía León es el mejor restaurante de la edición 2026 de los Premios Somos. (Foto: Difusión)
Por Melvyn Arce Ruiz

El restaurante Kjolle fue reconocido como el mejor restaurante del Perú en la cuarta edición de los Premios Somos 2026, celebrada este martes 11 de agosto en el Museo Pedro de Osma, en Barranco. La distinción forma parte de las cinco categorías especiales evaluadas de manera directa por el jurado especializado del certamen gastronómico del diario El Comercio, el cual distingue aspectos como la coherencia del concepto y su impacto en el tiempo.

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