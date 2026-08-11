El restaurante Kjolle fue reconocido como el mejor restaurante del Perú en la cuarta edición de los Premios Somos 2026, celebrada este martes 11 de agosto en el Museo Pedro de Osma, en Barranco. La distinción forma parte de las cinco categorías especiales evaluadas de manera directa por el jurado especializado del certamen gastronómico del diario El Comercio, el cual distingue aspectos como la coherencia del concepto y su impacto en el tiempo.

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Liderado por la chef Pía León desde su apertura en el año 2018, Kjolle ofrece una experiencia concebida en nueve momentos que mantiene un trabajo articulado con Mater, el centro de investigación que comparte con el restaurante Central. La propuesta integra gastronomía, conocimiento, diseño y narrativa, manteniéndose en posiciones destacadas dentro de los principales listados internacionales: en 2025 obtuvo el segundo lugar en Latin America’s 50 Best Restaurants y el reconocimiento Art of Hospitality Award, además de ubicarse actualmente en el puesto 9 de The World’s 50 Best Restaurants.

A continuación, presentamos la lista completa con los 10 restaurantes finalistas distinguidos por el panel de especialistas en la categoría a Mejor restaurante de los Premios Somos 2026.

Nominados en la categoría

Estos fueron los finalistas en la categoría Mejor restaurante elegida por los jurados de los Premios Somos 2026:

Central

Maido

Mayta

Mérito

Astrid y Gastón

Rafael

Mil

La Mar

Fiesta

¿Quiénes integraron el jurado de los Premios Somos 2026?

El panel estuvo conformado por Marissa Chiappe, columnista gastronómica de Somos; Hirka Roca Rey, editora gastronómica; Paola Miglio, periodista y editora de El Trinche; Laura Graner, creadora de Restaurantes Perú y consultora gastronómica; Luis Martín Alzamora, creador de Papea Perú; Nora Sugobono, exeditora de Somos y actual gerenta de Proyectos Especiales en Editorial Planeta Perú; y Pierina Denegri, periodista de este diario.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.