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Resumen

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Pía León asegura que el oficio necesita de una mente abierta y la disposición para seguir aprendiendo.
Pía León asegura que el oficio necesita de una mente abierta y la disposición para seguir aprendiendo.
/ Pía León
Por Alejandra Garboza

Para Pía León, los reconocimientos no son un punto de llegada. La distinción como Cocinera del Año, la elección de Kjolle como Mejor Restaurante del Perú en los Premios Somos 2026 y su reciente salto al puesto 7 de The 50 Best Restaurants representan, sobre todo, una confirmación del camino que ella y su equipo vienen construyendo. “Significa muchísimo para mí y para todo el equipo”, afirma. “Son reconocimientos que valoran un camino que venimos construyendo desde hace varios años y que, sobre todo, nos motivan a seguir fortaleciendo la propuesta con un propósito muy claro”.

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