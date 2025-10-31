Joaquina, la cantante venezolana que persigue 4 Grammys Latinos con disco en el que participó el hijo de Gianmarco

En el universo de Joaquina, las palabras siempre han sido una brújula. Desde su debut con Los mejores años hasta su más reciente single “los 41″, la joven artista venezolana —hoy radicada en Miami— ha construido un lenguaje íntimo, sensible y poético. “Normalmente en mis canciones soy muy profunda, introspectiva, pero con esta quisimos mostrar un lado de mí nuevo, más decidido a decir las cosas de frente”, comentó la cantautora en diálogo con El Comercio. “Las personas que me conocen en la vida real sí saben que tengo un humor un poco sarcástico y ocurrente, y me gusta poder mostrar eso también”, añade, apuntando al hecho de que siempre se muestra tal y como es a través de su música.

La chispa que encendió “los 41” nació, curiosamente, de una broma. “Fue un chiste en una conversación con mi productor y todo se desencadenó de ahí”, recuerda entre risas. El resultado es una canción que juega con ironía sobre un tema que sigue dando de qué hablar: “Esos hombres que siguen siendo niños aún pasados los 40”, dice entre risas. Pero detrás de la comedia hay una historia con filo emocional. “Habla de estar en una relación donde la persona juega mucho con tu mente, en un vaivén constante, hasta que te das cuenta de que tiene los ojos en alguien más. Es una manera sarcástica y cómica de hablar de un triángulo amoroso, y por qué no, cantarlo a todo pulmón“, precisa.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El lanzamiento, llega en un momento estelar para Joaquina: acaba de recibir varias nominaciones al Latin Grammy, incluido Álbum del Año. Un sueño en el que cabe resaltar la participación del peruano Fabián Zignago (hijo de Gianmarco), quien produjo a su lado las canciones “Carta (a mí)”, “Desahogo” y “Gracias x estar aquí”, ya disponibles en Spotify, Youtube y demás plataformas. “Estoy súper agradecida de trabajar con Fabián. Él es no solamente increíble como compositor y cantante, sino también como productor. Tiene un don muy especial que el mundo ya está empezando a conocer. Me emociona que en Perú puedan abrazar esas canciones también como algo suyo gracias a él”, resaltó la cantante a Somos al respecto, en una entrevista a inicios de este año.

Aunque la emoción por conseguir el Grammy está intacta, para Joaquina estar nominada una vez más es una meta que merece ser celebrada. “Es el privilegio más grande de la vida ”, confiesa. “Estar nominada con mi primer álbum es algo que nunca me atreví a soñar. Me parece increíble que la Academia haya escuchado el proyecto completo, no solo una canción, y haya decidido ponerle esa etiqueta. Es un privilegio que agradezco con todo lo que tengo”.

Joaquina tiene cuatro nominaciones en los Latin Grammy 2025: Álbum del año por "Al romper la burbuja", Mejor Álbum pop contemporáneo, Mejor Canción pop rock por "No llames a lo mío nuestro" y Mejor canción cantautor por "Aeropuerto". (Foto: Universal Music)

Sin embargo, esta noticia no la ha despegado del suelo. “He soñado con esto toda mi vida, entonces siento que llevo años preparándome para este momento. Obviamente a veces me abruma, pero intento recordar la razón por la que hago música: el amor genuino por la composición”, explica. “Todo lo demás es secundario, es un bonus. Intento disfrutarme el camino, no solo la parada final del tren”.

UNA ESTRELLA LISTA PARA BRILLAR

Esa mezcla de madurez y frescura que la distinguen también se verá reflejada en su próximo gran desafío: su participación en el Lollapalooza 2026, donde compartirá cartel con artistas de renombre mundial. “He soñado con tocar en un festival así de grande por mucho tiempo”, cuenta entusiasmada. “Va a ser el festival más grande en el que hemos tocado hasta ahora. Queremos hacer un show sincero y auténtico, que refleje bien el mundo de las canciones. También que las personas que no me conocen pasen por ahí y algo les resuene”.

A pesar de los escenarios cada vez más grandes, Joaquina conserva un fuerte lazo con Latinoamérica, y en especial con el Perú, país al que visitó este año para ofrecer un concierto que todavía recuerda con cariño. “Cada excusa que tenga para volver a Perú, simplemente para comer, la voy a tomar”, dice riendo. “Amé tocar ahí. Ojalá que durante nuestro paseo por Latinoamérica podamos irnos un par de días para allá. Me encantaría”, añade.

Antes de despedirse, envía un mensaje a los fans peruanos que la acompañan desde sus primeros lanzamientos: “Gracias por apoyarme, por estar ahí para mí, por acompañarme en este camino y darme la mano. Espero verlos muy pronto para cantar juntos y, por supuesto, para comer mucho pollo a la brasa”, concluye entre risas.

“Los 41” de Joaquina juega con el humor y el desamor, pero sin perder la esencia de una compositora que escribe desde la emoción genuina. La evolución de este talento venezolano de apenas 21 años es natural: sus canciones abordan situaciones cotidianas desde el sentir, reír, sanar y mirar hacia adelante. Y, en ese viaje, su brújula sigue siendo la misma: la honestidad.//