Vista de las estatuillas que reconocen a los ganadores de los Premios Grammy, en una fotografía de archivo. EFE/ Etienne Laurent
Vista de las estatuillas que reconocen a los ganadores de los Premios Grammy, en una fotografía de archivo. EFE/ Etienne Laurent
Por Redacción EC

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 16 de septiembre la lista completa de nominados a la edición 27 de los Latin Grammy. Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Rawayana, Mon Laferte, Carín León, Milo J, Anitta y Silvana Estrada figuran entre los candidatos al Álbum del Año. La ceremonia se realizará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas.

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