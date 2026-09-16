La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 16 de septiembre la lista completa de nominados a la edición 27 de los Latin Grammy. Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Rawayana, Mon Laferte, Carín León, Milo J, Anitta y Silvana Estrada figuran entre los candidatos al Álbum del Año. La ceremonia se realizará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas.

Esta es la lista de nominaciones en las principales categorías de las 60 componen la 27ª edición de estos premios:

Grabación del año

“Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto

“Coleccionando Heridas” — KAROL G, Marco Antonio Solís

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Desde que te tengo” — Carín León

“Niño” — Milo J

“La perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Alma” — Elena Rose

Álbum del año

EQUILIBRIVM — Anitta

— Anitta FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

— CA7RIEL & Paco Amoroso Taracá — Jorge Drexler

— Jorge Drexler Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada

— Silvana Estrada Tropicoqueta — KAROL G

— KAROL G FEMME FATALE — Mon Laferte

— Mon Laferte MUDA — Carín León

— Carín León La vida era más corta — Milo J

— Milo J ¿Dónde es el after? — Rawayana

— Rawayana LUX (Complete Works) — Rosalía

Canción del año

“Coleccionando heridas” — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño, KAROL G, compositores (KAROL G, Marco Antonio Solís)

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler, Mauro, compositores (Jorge Drexler)

“Dime” — Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

“Femme Fatale” — Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)

“Humano” — Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana, compositores (Juanes, Vivir Quintana)

“La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)

“Mi gran amor” — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)

“Nilo” — Massimo Giovanardi, Zanna, compositores (Zanna)

“Solifican12” — Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz, compositores (Milo J)

Mejor nuevo artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor álbum pop contemporáneo

KM0 — Pablo Alborán

— Pablo Alborán Instrucciones para ser feliz — Monsieur Periné

— Monsieur Periné (Enamorada) — nic

— nic Todo puede convertirse en canción — Debi Nova

— Debi Nova ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Amorío — Esteman, Daniela Spalla

— Esteman, Daniela Spalla Puerta Abierta — Kany García

— Kany García Yo Canto 2 — Laura Pausini

— Laura Pausini TQ+ — Reik

— Reik Querida yo — Yami Safdie

Mejor canción pop

“A la niña que fui” — Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López, Sara Schell, compositores (Kany García)

“Amarillo” — Joaquina, compositora (Joaquina)

“(favorito)” — nic, Raquel Sofía, compositores (nic)

“La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)

“Melancolía” — Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

Mejor interpretación de música electrónica

“Beto’s Horns - Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

“Armándola de pedo” — Kinky

“Circular” — Peces Raros con Nick Warren

“Motopirueta” — Soucream, Mazzarri

“III. Ojalá! - Bronquio Remix” — Violeta, Bronquio

Mejor interpretación urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap, Daddy Yankee

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo, Gangsta

“Se Lo Juro Mor” — Feid

“Dile Luna” — Karol G con Eddy Lover

“Gil” — Milo J con Trueno

Mejor interpretación de reggaetón

“Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow

“Choque” — Bad Gyal, Chencho Corleone

“Verano Rosa” — Karol G con Feid

“Una Aventura” — Ozuna

“Uñas afiladas” — Sofía Reyes, Luísa Sonza

Mejor álbum de música urbana

Más cara — Bad Gyal

— Bad Gyal Omerta — J Balvin, Ryan Castro

— J Balvin, Ryan Castro Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle

— Beéle Tropicoqueta — Karol G

— Karol G Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

Mejor canción de rap/hip hop

“Antisistema” — J Noa, Trooko, compositores (J Noa & Trooko)

“El pana deiby” — Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo, compositores (Akapellah)

“Gohan y Goku” — Arcangel, compositor (Arcangel)

“Mono” — Kase.O, Okeiflou, Tokischa, compositores (Tokischa, Kase.O)

“Poder” — Feid & Lil Supa, compositores (Lil Supa, Feid & Tru Comers)

Mejor canción urbana

“Buenos Términos” — Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra, Daniel Silva De Sousa, compositores (Rauw Alejandro)

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee, compositores (Bizarrap & Daddy Yankee)

“Por si mañana no estoy” — Omar Courtz, compositor (Omar Courtz)

“Reliquia Do 2T” — DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7, compositores (varios artistas)

“Yo y tú” — Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristian Andrés Salazar, compositores (Ovy On The Drums, Quevedo, Beele)

Mejor álbum de rock

A la mitad — Beta

— Beta Malicia — Mägo De Oz

— Mägo De Oz Ceremonia — 1915

— 1915 Shine — Fito Paez

— Fito Paez La frontera — Viniloversus

Mejor canción de rock

“Destruirse” — Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez, Emerson Swinford, compositores (Viniloversus)

“Ego” — Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal, compositores (The Warning)

“Las fuerzas armadas del amor” — Fito Paez, compositor (Fito Paez)

“Montserrat” — Draco Rosa, compositor (Draco Rosa)

“Rojo Profundo” — Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte, compositores (Dillom)

Mejor álbum de pop/rock

Mi año gótico — Emmanuel Horvilleur

— Emmanuel Horvilleur Juanesteban — Juanes

— Juanes Tierra de nadie — La Vida Bohème

— La Vida Bohème Olas de luz — Draco Rosa

— Draco Rosa Términos & Condiciones — Usted Señálemelo

Mejor canción pop/rock

“Antes de que el mundo se acabe” — Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana, Fatima Carolina Valdez Lira, compositores (Paty Cantú)

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)

“Hasta que me quede sin voz” — Leiva, compositor (Leiva)

“Me levanté de la cama” — Arath Herce Blanco, compositor (Arath Herce)

“Ratera” — BRUSES, Luis Javier Contreras, compositores (BRUSES)

Mejor álbum de música alternativa

CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos

— Babasónicos DESDE EL COMA — BRUSES

— BRUSES FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

— CA7RIEL & Paco Amoroso Demian — Teo Planell

— Teo Planell LUX (Complete Works) — Rosalía

Mejor canción alternativa

“Ante la duda, baila” — Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich, compositores (Jorge Drexler)

“BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela, Francisco Victoria, compositores (Francisca Valenzuela)

“El Reset” — Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta)

“QUERIDA AMALIA: BRUSES” — Alex Goose, Mauro Muñoz, compositores (BRUSES)

“1:30” — Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna, compositores (Mon Laferte)

Mejor álbum de salsa

Invicto — Charlie Cruz

— Charlie Cruz El alma en clave — Luis Enrique

— Luis Enrique El Relevo — Luis Figueroa

— Luis Figueroa Más que palabras — Grupo Niche

— Grupo Niche Malportada — Nathy Peluso

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

— Jorge Celedón y Víctor Nain Jr. Vallenato Social Club — Gusi

— Gusi Corazón Ausente — Ke Personajes

— Ke Personajes El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo

— Karen Lizarazo El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives

Mejor álbum de merengue y/o bachata

Música para bailar — Fariana

— Fariana Todo Llega — Manerra

— Manerra No era el plan — Gabriel Pagán

— Gabriel Pagán Oye Eta Vaina — Covi Quintana

— Covi Quintana Chula — Techy

Mejor álbum tropical tradicional

Algo nuevo de ayer — Dayhan Díaz

— Dayhan Díaz Orgánico — Los Tri-O

— Los Tri-O Eternamente Omara — Omara Portuondo

— Omara Portuondo Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa

— Gilberto Santa Rosa Cualquiera se enamora — Leoni Torres

Mejor álbum tropical contemporáneo

De amor, sueños y cantares — Jorge Luis Chacín

— Jorge Luis Chacín Indole — Alex Cuba

— Alex Cuba Antes que el tiempo se vaya — Fonseca

— Fonseca Candela — Greeicy

— Greeicy Color Fania — Niña Pastori

Mejor canción tropical

“Crayola” — Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondon, Eudis Ruiz, compositores (Danny Ocean)

“Latino” — Yeisy Rojas, compositor (Yeisy Rojas con Manolito Simonet, Ricardo Amaray)

“Nombre y apellido” — Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil, compositores (Luis Enrique, De La Ghetto)

“Realidad-Es” — José Aguirre, compositor (Grupo Niche)

“Todo Llega” — Manerra, compositor (Manerra)

Mejor álbum cantautor

Improviso — Djavan

— Djavan Taracá — Jorge Drexler

— Jorge Drexler Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada

— Silvana Estrada Musas en mi — Arath Herce

— Arath Herce FEMME FATALE — Mon Laferte

Mejor canción cantautor

“Dime” — Silvana Estrada, cantautora (Silvana Estrada)

“generación digital” — Joaquina, compositora (Joaquina)

“Las Palabras” — Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

“Musas en Mi” — Arath Herce, compositor (Arath Herce)

“Temblor y réplica” — Covi Quintana, compositor (Covi Quintana)

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mi suerte es ser Mexicano II — Pepe Aguilar

— Pepe Aguilar La Fernández — Camila Fernández

— Camila Fernández La voz de mi trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández

— Mariachi Sol de México de José Hernández Bandera Blanca — Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”

— Luis Ángel “El Flaco” Piratita — Banda Los Recoditos

— Banda Los Recoditos Piedras a la Luna — Edén Muñoz

Mejor álbum de música tejana

Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar

— Kevin Aguilar 3 — Destiny Navaira

— Destiny Navaira Le seguiremos — Jay Pérez

— Jay Pérez Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido

— Bobby Pulido Capítulo 8 — Vilax

Mejor álbum de música norteña

El Mundo es del que se anima — Calibre 50

— Calibre 50 Gravedad — Duelo

— Duelo Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela

— Joss Favela Lo que me falta por llorar — Grupo Frontera

— Grupo Frontera 50/50 — Sofi Saar

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

De parte mía — Kakalo

— Kakalo Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Double P

— Peso Pluma, Tito Double P Contra Todo — Rivs

— Rivs Dosis — Xavi

— Xavi Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

Mejor canción regional mexicana

“Ese hombre es malo” — Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G, compositores (Karol G)

“Estamos Todos” — Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz, Pablo Preciado Rojas, compositores (Intocable)

“No capea” — Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Joshua Xavier Gutierrez, Luis Mexia, Adelaido “Payo” Solís III, compositores (Xavi, Grupo Frontera)

“Ojitos Bellos” — Miguel Armenta, Edgar Barrera, Ivan Gamez, Alex Hernandez, compositores (Grupo Frontera)

“Osadía” — Edén Muñoz, compositor (Edén Muñoz, Cristian Castro)

Mejor álbum instrumental

Peregrino — Yamandú Costa, Hermanos Saboya

— Yamandú Costa, Hermanos Saboya NOVA — Hamilton de Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello

— Hamilton de Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas — Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta

— Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta La huella de las cuerdas — Berta Rojas

— Berta Rojas A tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Mejor álbum folklórico

Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) (Live) — Eva Ayllón

— Eva Ayllón La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

— Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco Cambias mi mundo — Lila Downs

— Lila Downs La vida era más corta — Milo J

— Milo J Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada

Mejor álbum de tango

Neopía — Anibal Berraute

— Anibal Berraute Somos — Lidia Borda, Ariel Ardit

— Lidia Borda, Ariel Ardit Fueyerías — Pablo Jaurena

— Pablo Jaurena Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

— Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla

Mejor álbum de música flamenca

POPULAR — Yerai Cortés

— Yerai Cortés Origen & Revolución — Mercedes Luján

— Mercedes Luján In Illo Tempore — Mayte Martín

— Mayte Martín José Mercé Canta a Manuel Alejandro — José Mercé

Mejor canción de raíces

“El alma mía” — Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

“El tambor chico” — Facundo Balta, Jorge Drexler, compositores (Jorge Drexler, Rueda De Candombe)

“La Puñalá” — Andre, Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, compositores (Andre)

“Spiritual Energies” — Eli Alvarado, compositor (Eli Alvarado)

“Urano” — Nathasha Bravo, Jorge Glem, compositores (Nathasha Bravo, Jorge Glem, Elvis Martínez)

Mejor álbum de jazz latino/jazz

Folklore — Caracas Trio

— Caracas Trio Paco de Lucia — Music For Big Band Alex Conde

— Music For Big Band Alex Conde Verve — Lívia Mattos

— Lívia Mattos Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba

— Gonzalo Rubalcaba Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet

Mejor álbum cristiano (en español)

Tú — Hakuna Group Music

— Hakuna Group Music Días Contigo — Majo y Dan

— Majo y Dan Inquebrantable — Sarai Rivera

— Sarai Rivera Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

— Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal Mayday — Alex Zurdo

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes

— Ziza Fernandes Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto

— Thalles Roberto Betel (Ao Vivo) — Eli Soares

— Eli Soares O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne

— Verboemcarne Shuv — Victin

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

Equilibrivm — Anitta

— Anitta Ludom — Ludom

— Ludom Antes que a terra acabe — Luedji Luna

— Luedji Luna BRava — Jenni Mosello

— Jenni Mosello MARINADA vol.01 — Marina Sena

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera

— Black Pantera Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico

— Chico Chico Rádio Love Nacional — Detonautas

— Detonautas foto em grupo — FOTO EM GRUPO

— FOTO EM GRUPO CARRANCA — Urias

Mejor álbum de música urbana en lengua Portuguesa

Novo Testamento — AJULLIACOSTA

— AJULLIACOSTA FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH

— BUDAH CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? — Don L

— Don L Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida

— Emicida Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.

Mejor álbum de samba/pagode

50 Anos De Carreira — Leci Brandão

— Leci Brandão Jessé - As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina

— Teresa Cristina Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande De Pilares

— Xande De Pilares Sentimento — Ferrugem

— Ferrugem Quinhão — Mosquito

Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña

Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

— Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago Vende-se Lembrança — Pedro Emílio

— Pedro Emílio Améfrica — Bia Ferreira

— Bia Ferreira Afim — Zé Ibarra

— Zé Ibarra Eita — Lenine

Mejor álbum de música sertaneja

Fire Arena — Ana Castela

— Ana Castela Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) — Simone Mendes

— Simone Mendes Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado

— Lauana Prado Registro Histórico (Ao Vivo) — Luan Santana

— Luan Santana Traia Acústico (Ao Vivo) — Traia Véia

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho

— Carminho Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

— João Gomes, Mestrinho, Jota.pê Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares

— Juliana Linhares Molho Lambão — Psirico

— Psirico Amor Perene — Zaynara

Mejor canción en lengua portuguesa

“Águas De Um Mar Azul” — Fábio, Hyldon, compositores (Urias)

“Memória” — Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía, Carminho)

“No Vento De Nós” — Djodje Almeida, Criolo, Dino d’Santiago, Amaro Freitas, compositores (Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago)

“Sua Onda” — Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte, compositores (Marisa Monte)

“Viver e Morrer De Amor Na América Latina” — Johnny Hooker, compositor (Johnny Hooker, Ney Matogrosso)

Mejor álbum de música latina para niños

Mil Secretos — Cantoalegre, Marta Gómez

— Cantoalegre, Marta Gómez ¡A Jugar! — Danilo & Chapis

— Danilo & Chapis Mardearena — Magdalena Fleitas

— Magdalena Fleitas Aprendo Jugando — OTA El Hipopotamo

— OTA El Hipopotamo Dinosaurios: Una Travesía Cretácica — Tu Rockcito

Mejor álbum de música clásica

Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor del álbum (Los Angeles Philharmonic)

— Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor del álbum (Los Angeles Philharmonic) Odyssey — Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor del álbum (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar)

— Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor del álbum (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar) Opus 33 ‘Romantic Cello’ — Gregorio Nieto; Josep Vicent, director; Fernando Arias, productor del álbum (London Symphony Orchestra)

— Gregorio Nieto; Josep Vicent, director; Fernando Arias, productor del álbum (London Symphony Orchestra) Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal; Tiago Costa, director; Tiago Gomes, productor del álbum (Orquestra Jovem Tom Jobim)

— Hermeto Pascoal; Tiago Costa, director; Tiago Gomes, productor del álbum (Orquestra Jovem Tom Jobim) Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes (Live) — Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner y Dima Slobodeniouk, directores; Tim Burton, Nick Parker y Andrew Walton, productores del álbum (London Philharmonic Orchestra)

Mejor obra/composición clásica contemporánea

“Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” — Richard Scofano, compositor (Richard Scofano)

“Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” — Gonzalo Grau, compositor (Gustavo Dudamel, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Jorge Glem)

“Raices (Origins) – Live” — Tania León, compositora (London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner)

“Tríptico Sudamericano” — Elodie Bouny, compositor (Berta Rojas con Pedro Franco, Federico Tarazona, Jorge Glem)

“Yanga” — Gabriela Ortiz, compositora (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble)

Mejor música para medios visuales

“Amor Animal” — Murci Bouscayrol

La casa de los espíritus (Banda sonora original de la serie de Amazon Prime) — varios artistas

— varios artistas “Las Muertas” — Fernando Velázquez

Menem (Banda sonora de la serie original de Prime Video) — Sergei Grosny

— Sergei Grosny O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) — Mateus Alves, Tomaz Alves Souza

Mejor arreglo

“Juanito Alimaña” — Daniel Barón, Henry Villalobos, arreglistas (Dani Barón y Henry Villalobos)

“Dando y dando” — Gonzalo Grau, arreglista (Luis Enrique)

“Sonho Inca” — Rafael Beck, Felipe Montanaro, arreglistas (Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro)

“A Deriva (Adrift)” — Felipe Salles, arreglista (Felipe Salles Featuring Tatiana Parra)

“Cazadero’s March” — Teco Cardoso, arreglista (Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca)

Mejor diseño de empaque

Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) — Dawn Baillie, directora de arte (Varios Artistas)

— Dawn Baillie, directora de arte (Varios Artistas) Anela — María Blaya Miralles, Maria Elvira Garcia Perez, directoras de arte (Belén Aguilera)

— María Blaya Miralles, Maria Elvira Garcia Perez, directoras de arte (Belén Aguilera) Florece en el caos — Nicolas Fervenza, director de arte (No Te Va Gustar)

— Nicolas Fervenza, director de arte (No Te Va Gustar) La huella de las cuerdas — Celeste Prieto, directora de arte (Berta Rojas)

— Celeste Prieto, directora de arte (Berta Rojas) La vida era más corta — Camilo Joaquín Villarruel, director de arte (Milo J)

Compositor del año

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henriquez

Jenni Mosello

Sara Schell

TE PUEDE INTERESAR: BTS en Perú: Crean simulador 3D para verificar la vista de las entradas al concierto en San Marcos

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Boas Novas — Mauro Araújo, Kira Malevskaia, ingenieros; Duda Mello, mezclador; Alexandre Rabaço, ingeniero de masterización (Zeca Veloso)

— Mauro Araújo, Kira Malevskaia, ingenieros; Duda Mello, mezclador; Alexandre Rabaço, ingeniero de masterización (Zeca Veloso) Esgotada — Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, ingenieros; João Milliet, Ricardo Mosca, mezcladores; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Tiê)

— Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, ingenieros; João Milliet, Ricardo Mosca, mezcladores; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Tiê) Lux (Complete Works) — Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson & Brian Lee, ingenieros de masterización (Rosalía)

— Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson & Brian Lee, ingenieros de masterización (Rosalía) Marco — Pedro Peixoto Rievers, mezclador; Henrique Filizzola, ingeniero de masterización (Marco Baptista)

— Pedro Peixoto Rievers, mezclador; Henrique Filizzola, ingeniero de masterización (Marco Baptista) Taracá — Carles Campi Campón, mezclador; Fred Kevorkian, ingeniero de masterización (Jorge Drexler)

Productor del año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz “Tatool”

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Mejor video musical versión corta

“10 anos de Castelos & Ruínas” — Bk’

“CHINGONA” — Tamara Flores

“Moleirinha” — Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira

“INRI” — Los Tres

“Sauvignon Blanc (Official Video)” — Rosalía

Mejor video musical versión larga

“FREE SPIRITS (The Film)” — CA7RIEL & Paco Amoroso

“Hasta que me quede sin voz” — Leiva

“Guerras Invisíveis” — L7nnon

“Back To The Childhood” — Maleh

“FLAMENCO” — Varios Artistas