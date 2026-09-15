Horóscopo de HOY, martes 15 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: se avecina reunión en la que será evidente su talento para liderar proyectos. Amor: demasiada actitud impulsiva alterará la armonía en la pareja pero la recuperará.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: mostrará habilidad para prevenir riesgos innecesarios y conservar la excelencia. Amor: su afán por agradar aumentará ante alguien que se maneja con encanto.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: iniciativas positivas mostrarán resultados exitosos que renovarán los planes. Amor: la comunicación será fluida y facilitará resolver las trabas que afectan la calidez.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: colegas bien capacitados serán la clave que facilita la mejora material. Amor: será buena idea dejar de lado la indiferencia y considerar cada inquietud de su pareja.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: el éxito atraerá los beneficios pero también problemas nuevos, pero se adaptará. Amor: le reconocerán su esfuerzo para armonizar temas contradictorios en la relación.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un tema accesorio se convertirá en una traba que pronto resolverá. Amor: su carácter reservado pero simpático atraerá a una persona que desea conocer.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: gente influyente evaluará su trabajo y reconocerán su fuerte liderazgo. Amor: un gesto sutil mostrará su dulce encanto ante cierta persona; momento irresistible.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un cambio tomará por sorpresa al entorno pero les explicará su valor. Amor: en un encuentro fortuito descubrirá la intensa afinidad con alguien interesante.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: compartirá ideas que proponen tomar iniciativas exitosas. Amor: un emotivo encuentro será el inicio de momentos románticos con una persona.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: comentarios falaces podrían afectar la calidad de un proyecto. Amor: en una reunión improvisada, conocerá a una agradable persona y surgirá romance.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: estará alerta por posibles extravíos o pérdidas, pero hará bien su tarea. Amor: no distinguirá los deseos de su pareja de los caprichos, pero decidirá hablarlo.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: comenzará a ver señales de una estabilidad en el trabajo o negocio; todo mejora. Amor: disfrutará de momentos inolvidables en la vida íntima con su alma gemela.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONTRARIA A LA SUMISIÓN DE LOS OTROS. AMA LA FORTALEZA DE ESPÍRITU.
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