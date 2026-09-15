¿Qué sucede cuando el mundo que conocemos empieza a sonar de otra manera? Esa pregunta atraviesa “El Percusionista Ciego”, una propuesta escénico-musical, inspirada en el cuento “El descubrimiento de Oriana”, del escritor puneño Omar Aramayo.

Una experiencia escénica para escuchar con todo el cuerpo. Esa es la premisa de una propuesta que nace de una idea creativa del reconocido percusionista Manongo Mujica y presenta la historia de un músico que ha aprendido a orientarse a través del sonido y a establecer una particular relación con el mar mediante sus instrumentos. La aparición de una presencia inesperada altera el ritmo de su universo y despierta en él algo que nunca antes había escuchado.

Con dirección escénica y dramaturgia de Lucho Ramírez, la obra propone que el sonido deje de ser únicamente un acompañamiento para convertirse en uno de sus principales elementos narrativos. Premio a la Trayectoria Teatral 2025 del Ministerio de Cultura e integrante de la primera generación de Cuatrotablas, Ramírez ha desarrollado una extensa carrera como actor, director y narrador oral escénico, explorando el cruce entre actuación, cuerpo, narración, danza y música.

“El Percusionista Ciego”, una propuesta escénico-musical, inspirada en el cuento “El descubrimiento de Oriana”. (Foto: Difusión)

La música y el paisaje sonoro están a cargo de Manongo Mujica, mientras que el elenco está integrado por Lucho Ramírez, Gabriel Mujica y Lina Fuentes.

El proyecto tendrá un primer encuentro con el público, el viernes 2 de octubre, a las 7 p.m., con la presentación de una edición especial de “El descubrimiento de Oriana” en la Alianza Francesa de Lima. El ingreso será libre.

Editada por Arturo Higa, la publicación presenta el cuento de Omar Aramayo en castellano, inglés y quechua, acompañado por ilustraciones originales de Gabriel Mujica. El volumen incorpora además un código QR que permitirá acceder al disco de “El Percusionista Ciego”, extendiendo la experiencia de lectura hacia el terreno sonoro.

Concebida como una publicación artística cercana al libro-objeto, la edición extiende la experiencia del proyecto más allá del escenario y propone otra forma de aproximarse a su universo a través de la palabra, la imagen y el sonido.