“El Percusionista Ciego”, una propuesta escénico-musical, inspirada en el cuento “El descubrimiento de Oriana”. (Foto: Difusión)
“El Percusionista Ciego”, una propuesta escénico-musical, inspirada en el cuento “El descubrimiento de Oriana”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

¿Qué sucede cuando el mundo que conocemos empieza a sonar de otra manera? Esa pregunta atraviesa “El Percusionista Ciego”, una propuesta escénico-musical, inspirada en el cuento “El descubrimiento de Oriana”, del escritor puneño Omar Aramayo.