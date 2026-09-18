Dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa. Así lo entiende hoy más que nunca Cristopher Johansen García Orbezo, conocido en el mundo del freestyle como Nekroos, quien el último sábado logró lo que tanto anhelaba, y por lo que trabajó durante muchos años: el trofeo de la Red Bull Batalla, ese mismo que soñó desde que inició en el mundo de la improvisación.

Pese a sus brillantes presentaciones a nivel internacional, el MC peruano de 28 años no había logrado festejar en su propio país, en la competencia más importante del circuito. De hecho, en la Final Nacional 2025-2026 estuvo muy cerca de alcanzar la gloria, pero fue derrota en una vibrante y ajustada batalla frente al rapero Almendrades, quien meses más tarde lograría el subcampeonato mundial.

Si bien fue duro de asimilar, Nekroos nunca bajó los brazos y llegó a esta edición con mucha más hambre de victoria y con la convicción de que era su noche. Desde la primera batalla, ante uno de los favoritos, KG, se mostró muy sólido y ese solo fue un aviso de lo que se venía en un encendido Paradiso Lima que recibió a miles de personas que fueron testigos de su coronación.

Al finalizar la jornada, y ya con el galardón que lo distingue como el mejor de la competencia, conversó con El Comercio para compartir sus sensaciones, expresar lo que significa ganar la Red Bull Batalla y remarcar su gran objetivo en la Final Internacional que se realizará en Lima, el próximo 20 de marzo de 2027.

―Felicitaciones, Nekroos. Después de tanto tiempo y esfuerzo lograste ganar la Red Bull Batalla, ¿crees que nadie se la merecía más que tú?

Muchas gracias. Sí, después de tanto tiempo todo valió la pena, cada derrota, cada piedra en el camino, todo fue aprendizaje y por fin se dio. Yo sabía que era uno de los que merecía esto por mi historia, por todo lo que he hecho internacionalmente por Perú. He hecho muy buenos papeles por el país, le he dado dos títulos mundiales en equipo, y ahora voy por el primero en individual... así que, sí, me siento muy merecedor de esto, y voy con todo para lo que viene.

―La final fue muy exigente, pero supiste sacarla adelante, pese a que Kian venía imparable, ¿qué reflexión de esta definición que te hizo campeón?

La batalla con Kian fue bastante difícil porque, como ya lo he dicho, tiene un perfil de competidor que, frente a uno como el mío, es bastante peligroso, sobre todo por sus estructuras. Fue muy difícil y los cuartos de final con Ramset también, porque era minuto a minuto... y bueno yo venía con esa vibra de que no estaba tan bien, pero era momento de sacar adelante la batalla, y demostrármelo a mí también y lo pude hacer.

―¿Cómo sentiste la conexión con el público durante todo tu camino hacia el título?

Increíble. Siento que después de lo del año pasado... como yo digo a veces perder es ganar, y yo en 2025 perdí pero gané, gané en cariño, gané en amor de la gente y hoy quedó demostrado. Si me quieren así es porque vengo haciendo muchas cosas y porque sobre todo la gente se identifica conmigo porque soy alguien de barrio que ha salido adelante y ha logrado sus objetivos. Quiero que eso quede en ellos porque todo podemos hacerlo... que sepan que no importa de dónde vengas, todo lo que tú sueñas es posible, y yo soy una de esas pruebas.

―En su momento fuiste señalado por algunos temas que pasaron en batallas, ¿sentiste mucho ‘hate’ y, tal vez, esta Final Nacional de Red Bull fue una reconciliación con el público?

Yo siento que la reconciliación con el público fue en 2025 y este año con Gazir en la Final Internacional de Chile. Entendía también todo el ‘hate’, yo cometí errores fuertes, pero nunca me quejé, siempre asumí... a mí jamás me vieron decir “no, esto es injusto”. Yo entendía, sabía que este era mi camino, sabía que tenía que recorrerlo y aquí estamos, felices de haberlo logrado.

―El público se hizo sentir y conectó contigo desde la primera rima, ¿qué reflexión de esto y cuán importante será su apoyo de cara a la Final Internacional?

No, muy bien, se siente muy bien, pero lo tomo con la mayor responsabilidad del caso. Este título me agarra en una etapa muy madura, de una mentalidad diferente, así que voy con todo y jugamos en casa, nos lo merecemos. Cuando otros juegan en casa, nadie se queja, así que que no se quejen cuando vengan a Lima.

―¿Qué tan diferente será el Nekroos de la última Internacional en Chile con el que subirá al escenario en marzo de 2027?

Muchas cosas y la principal es que tengo mucho más tiempo para entrenar. La Final Internacional pasada me enteré que iba a participar con dos semanas de anticipación... yo no competía desde la Red Bull del 2025, así que entrené en todo lo que pude y mejoré las mejores armas que tenía e hice el mejor papel que pude. En esta ocasión, voy a tener más tiempo para concentrarme, para entrenar, para todo, y eso va a marcar la diferencia.

―Siempre has dado la talla a nivel internacional, ¿consideras que estás en tu ‘prime’?

Estoy en un buen momento, y aunque no quiero que suene arrogante, he tenido muchos ‘primes’ también. Entonces, creo que en esta Final Internacional, si hago lo que tengo que hacer, y lo que quiero hacer, van a ver a un Nekroos que no han visto nunca.

¿Qué decirle al público peruano, y qué puede esperar de nuestro campeón?

Que los quiero mucho, y gracias por el cariño, por nunca haberme perdido la fe, por siempre impulsarme, por siempre también enseñarme cosas cuando fui criticado. Siempre traté de quedarme con lo bueno y de ser humilde también, aceptar mis errores y derrotas para aprender de ellas, y lo único que puedo prometer es que entrenaré al máximo, como nunca lo he hecho para poder ganar ese título mundial y que se sientan orgullosos.

Ahora Nekroos tiene varios meses para pulir ese estilo agresivo con puesta en escena que lo ha posicionado muchas veces en el top mundial de la disciplina. Sin duda, será un gran representante para el país y en esta entrevista se mostró muy maduro y enfocado en su carrera como freestyler, lo que demuestra un crecimiento tanto personal como profesional.