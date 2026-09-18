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Resumen

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El flamante campeón peruano de la Red Bull Batalla 2026 - 2027 compartió sus reflexiones, tras alcanzar un título que le fue esquivo por muchos años. Además, se refirió a la reñida final con Kian, su relación con el público, entre otros temas. (Foto: Red Bull Batalla)
El flamante campeón peruano de la Red Bull Batalla 2026 - 2027 compartió sus reflexiones, tras alcanzar un título que le fue esquivo por muchos años. Además, se refirió a la reñida final con Kian, su relación con el público, entre otros temas. (Foto: Red Bull Batalla)
Por Sergio Merino Sánchez

Dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa. Así lo entiende hoy más que nunca Cristopher Johansen García Orbezo, conocido en el mundo del freestyle como Nekroos, quien el último sábado logró lo que tanto anhelaba, y por lo que trabajó durante muchos años: el trofeo de la Red Bull Batalla, ese mismo que soñó desde que inició en el mundo de la improvisación.

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