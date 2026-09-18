Jin de BTS continúa impulsado su carrera como solista y se mantiene firme en las principales listas mexicanas. (Foto: BTSChartsDailys / Twitter)
Jin de BTS continúa impulsado su carrera como solista y se mantiene firme en las principales listas mexicanas. (Foto: BTSChartsDailys / Twitter)
Por Redacción EC

Jin de BTS continúa cosechando logros con su carrera como solista. El cantante surcoreano alcanzó un nuevo récord en México gracias a “Don’t say you love me”, canción que consiguió mantenerse durante 30 semanas consecutivas en el primer lugar de un ranking radial del país.

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