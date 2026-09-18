Jin de BTS continúa cosechando logros con su carrera como solista. El cantante surcoreano alcanzó un nuevo récord en México gracias a “Don’t say you love me”, canción que consiguió mantenerse durante 30 semanas consecutivas en el primer lugar de un ranking radial del país.

De acuerdo con Star News Korea, el tema volvió a ocupar la primera posición de “Ranking House”, clasificación elaborada por la emisora mexicana House Radio, en su actualización correspondiente al 12 de septiembre. Con este resultado, Jin prolongó el dominio que mantiene en este listado.

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“Don’t say you love me” ha conseguido mantenerse entre las canciones destacadas de la emisora durante un periodo prolongado. La nueva marca de 30 semanas consecutivas en la cima evidencia la popularidad que el integrante de BTS mantiene entre sus seguidores mexicanos.

Este no es el único reconocimiento que Jin ha recibido por parte de House Radio. El artista fue incluido por segundo año consecutivo entre los “Artistas K-pop de 2025” seleccionados por la emisora, mientras que “Don’t say you love me” fue distinguida como “Canción K-pop de 2025”.

El cantante también viene acumulando reconocimientos en otros países de Latinoamérica. En los SEC Awards Brasil 2026 obtuvo tres galardones: Artista Masculino Internacional del Año, Artista Asiático del Año y Música Internacional del Año, precisamente por “Don’t Say You Love Me”.

A estos resultados se suma su desempeño en las plataformas digitales. Star News destacó que la canción continúa registrando importantes cifras de reproducciones, mientras que la cuenta personal de Jin en Spotify ya superó los 10 millones de seguidores, ampliando el alcance de su etapa como solista.

Kim Seok-jin, mejor conocido como Jin, es un cantante, actor, compositor y bailarín surcoreano integrante de BTS (Foto: Jin / Instagram)

De esta manera, Jin y BTS preparan el camino para su llegada a Latinoamérica, región en la que ofrecerá diversos conciertos. En Perú, los cantantes de K-Pop ofrecerán tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.