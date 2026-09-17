BTS logró que su álbum de estudio, “Arirang”, se mantenga en la máxima posición en la industria musical. (Foto: AFP)
BTS logró que su álbum de estudio, “Arirang”, se mantenga en la máxima posición en la industria musical. (Foto: AFP)
/ KIM HONG-JI
Por Redacción EC

BTS continúa dejando huella en las listas internacionales. El grupo surcoreano logró que su quinto álbum de estudio, “Arirang”, permanezca por 25 semanas consecutivas en el prestigioso Billboard 200 de Estados Unidos, uno de los principales rankings de la industria musical.

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