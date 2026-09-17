BTS continúa dejando huella en las listas internacionales. El grupo surcoreano logró que su quinto álbum de estudio, “Arirang”, permanezca por 25 semanas consecutivas en el prestigioso Billboard 200 de Estados Unidos, uno de los principales rankings de la industria musical.

De acuerdo con la última actualización de Billboard, correspondiente al listado del 19 de septiembre, “Arirang” se ubicó en el puesto 29, manteniendo la misma posición que había conseguido durante la semana anterior. El disco debutó en el primer lugar de este ranking el pasado 4 de abril.

El álbum también acumula 13 semanas dentro del Top 10 del Billboard 200. Según Starnews, esta permanencia representa un récord entre los álbumes de artistas coreanos por el tiempo acumulado dentro de las diez primeras posiciones de la lista.

Una foto distribuida por BIGHIT MUSIC/Netflix muestra al grupo de K-pop BTS durante el concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG en el centro de Seúl, Corea del Sur, el 21 de marzo de 2026. (Foto: EFE/EPA/BIGHIT MUSIC / Netflix) / BIGHIT MUSIC / Netflix HANDOUT

En otros rankings de Billboard, “Arirang” también registró movimientos. El disco subió siete posiciones en la lista Top Album Sales y alcanzó el puesto 18. Asimismo, apareció en el lugar 43 de Top Streaming Albums, demostrando que la producción continúa presente en diferentes mediciones de consumo musical.

Por su parte, “Swim”, canción principal del álbum, volvió a ingresar al listado Adult Contemporary, donde se ubicó en el puesto 30. Esta clasificación toma en cuenta la audiencia de las emisoras de radio y registra el comportamiento de las canciones ante este tipo de público.

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Mientras “Arirang” continúa en las listas, BTS se prepara para reencontrarse con sus seguidores latinoamericanos. El grupo iniciará su gira por Sudamérica el próximo 2 de octubre en Bogotá, Colombia, como parte de una serie de 14 conciertos programados en la región.

BTS lanza oficialmente su nuevo álbum “ARIRANG”, un proyecto que representa el regreso de Bangtan a la escena musical. (Foto: Captura de YouTube / HYBE LABELS)

La gira también tendrá una parada muy esperada en Perú. BTS ofrecerá tres presentaciones en Lima, además de Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo, antes de continuar su recorrido internacional.