El Circuito Mágico del Agua albergará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre el evento temático “Road to 7: El Comienzo”, una jornada impulsada por la Municipalidad de Lima para los fanáticos del K-pop antes de la llegada de la banda surcoreana BTS a la capital.
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