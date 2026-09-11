Las actividades se realizarán desde las 3:00 p. m. en la zona Tangüis del Parque de la Reserva | Foto: Difusión
Las actividades se realizarán desde las 3:00 p. m. en la zona Tangüis del Parque de la Reserva | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Circuito Mágico del Agua albergará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre el evento temático “Road to 7: El Comienzo”, una jornada impulsada por la Municipalidad de Lima para los fanáticos del K-pop antes de la llegada de la banda surcoreana BTS a la capital.

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