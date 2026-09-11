El Circuito Mágico del Agua albergará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre el evento temático “Road to 7: El Comienzo”, una jornada impulsada por la Municipalidad de Lima para los fanáticos del K-pop antes de la llegada de la banda surcoreana BTS a la capital.

Las actividades se realizarán desde las 3:00 p. m. en la zona Tangüis del parque, donde el público general y la comunidad de seguidores del grupo podrán acceder a exhibiciones de dance cover, proyecciones audiovisuales y dinámicas culturales.

El ingreso a este festival especial tendrá un costo adicional de S/ 5 sobre la tarifa habitual del recinto.

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El encuentro sirve como antesala a las tres presentaciones que ofrecerá la agrupación integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, recinto que albergará un escenario en formato in-the-round ubicado al centro del campo.

Por su parte, la banda culminó sus presentaciones en Norteamérica e iniciará su tramo sudamericano en octubre desde Colombia. La gira internacional BTS World Tour “Arirang” continuará en Lima con las tres fechas programadas, antes de seguir su recorrido hacia Chile, Argentina y Brasil.

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