BTS concluye su paso por EE. UU. en Los Ángeles con 'Arigang', su esperado regreso musical en la ciudad que impulsó al grupo | EFE/ Hybe/Bighit Music
BTS concluye su paso por EE. UU. en Los Ángeles con 'Arigang', su esperado regreso musical en la ciudad que impulsó al grupo | EFE/ Hybe/Bighit Music
/ HYBE/BIGHIT MUSIC
Por Redacción EC

La agrupación surcoreana BTS concluyó la etapa norteamericana de su gira mundial “Arirang” tras reunir a 1,92 millones de espectadores durante cinco meses de presentaciones, informó su agencia BigHit Music.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.