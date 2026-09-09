La agrupación surcoreana BTS concluyó la etapa norteamericana de su gira mundial “Arirang” tras reunir a 1,92 millones de espectadores durante cinco meses de presentaciones, informó su agencia BigHit Music.
La agrupación surcoreana BTS concluyó la etapa norteamericana de su gira mundial “Arirang” tras reunir a 1,92 millones de espectadores durante cinco meses de presentaciones, informó su agencia BigHit Music.
De ese modo, la banda de K-Pop completó 31 conciertos con entradas agotadas en 12 ciudades, incluyendo Ciudad de México, Nueva York y Los Ángeles.
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El tramo final se realizó en el SoFi Stadium (California) con cuatro fechas a las que asistieron 282.000 personas, además de registrar transmisión en línea hacia 177 países mediante la plataforma Weverse.
Durante las presentaciones en Estados Unidos, la agrupación celebró los cumpleaños de sus integrantes Jungkook y RM, mientras el público entonó temas de sus producciones solistas.
Tras este paso por Norteamérica, el septeto iniciará su recorrido por Sudamérica el 2 de octubre en Bogotá, Colombia. Posteriormente, BTS llegará a Lima para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos, programados para los días miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026, antes de continuar su gira por Chile, Argentina y Brasil.
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