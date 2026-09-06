Jungkook de BTS continúa haciendo historia en las listas musicales internacionales. Su exitoso tema “Seven”, lanzado como su debut solista, logró mantenerse por 163 semanas consecutivas en el ranking Billboard Global Excl. U.S., estableciendo una nueva marca para un artista asiático.

De acuerdo con la edición de Billboard publicada el 5 de septiembre, “Seven” se ubicó en el puesto 196 del Global Excl. U.S. Con esta nueva aparición, la canción alcanzó 163 semanas consecutivas en la lista desde su lanzamiento.

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Este resultado convierte a “Seven” en la canción con mayor permanencia en este ranking entre un grupo asiático o artista solista asiático, según informó Star News Korea. El logro reafirma el impacto internacional que Jungkook ha conseguido con su carrera individual.

"SEVEN" de Jungkook se estrena el próximo 14 de julio (Foto: HYPE)

El tema también continúa presente en el Billboard Global K-Songs. En la clasificación del 5 de septiembre, “Seven” ocupó el puesto 21 y sumó su semana número 40 en dicho listado, lo que lo coloca como uno de los sencillos más importantes del género en la actualidad.

Pero “Seven” no es el único tema que permanece vigente. “Standing Next to You” alcanzó el puesto 79, mientras que “3D” se ubicó en el puesto 93. Ambas canciones también acumularon 40 semanas consecutivas en el ranking de Billboard Korea.

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“Seven” tuvo además un destacado desempeño desde su estreno. La canción debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer número uno de Jungkook en esta importante lista estadounidense y consolidando su éxito como solista, junto al exitoso perfil que mantiene como miembro de BTS.

El álbum “GOLDEN”, primer trabajo solista de Jungkook, también estableció una marca en Spotify al permanecer 147 semanas consecutivas en la plataforma. El disco ya superó los 7.400 millones de reproducciones acumuladas, sumando otro récord para un artista asiático.