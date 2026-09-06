Jungkook de BTS hace historia con ‘Seven’ y alcanza nuevo récord en Billboard. (Foto: bighitmusic)
Jungkook de BTS hace historia con ‘Seven’ y alcanza nuevo récord en Billboard. (Foto: bighitmusic)
Por Redacción EC

Jungkook de BTS continúa haciendo historia en las listas musicales internacionales. Su exitoso tema “Seven”, lanzado como su debut solista, logró mantenerse por 163 semanas consecutivas en el ranking Billboard Global Excl. U.S., estableciendo una nueva marca para un artista asiático.

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