El cantante surcoreano Jungkook alcanzó un nuevo hito en su carrera musical luego de que su éxito en solitario “Seven” superara los 3,000 millones de reproducciones en Spotify. Con esta cifra, el artista se convirtió en el primer surcoreano en lograr semejante marca con una sola canción.

La noticia fue confirmada por la agencia BigHit Music, que destacó además que “Seven” es la única canción lanzada en 2023 que ha conseguido superar los 3,000 millones de reproducciones en la plataforma de streaming a nivel mundial.

Estrenada en julio de 2023, la canción combina una melodía pop pegadiza con sonidos de guitarra acústica y elementos del género UK garage. La letra gira en torno al deseo de permanecer junto a la persona amada todos los días de la semana, una temática que conectó rápidamente con el público internacional.

Cómo es la lujosa y millonaria casa de Jungkook de BTS en Corea del Sur | Foto: Jung Kook / Facebook

Cabe resaltar que el éxito de “Seven” no se limitó a Spotify. El videoclip oficial de la canción también superó los 600 millones de visualizaciones en YouTube durante abril de este año, consolidando su popularidad en distintas plataformas digitales.

Desde su lanzamiento, el sencillo ha cosechado importantes logros en los principales mercados musicales. Debutó en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard y alcanzó el tercer puesto en la lista oficial de sencillos del Reino Unido, conocida como Official Singles Chart.

CONOCE MÁS: BTS comparte emotivo video de su visita al Palacio Nacional de Ciudad de México

Asimismo, la canción marcó un punto de inflexión en la carrera individual de Jungkook, quien gracias a su desempeño en plataformas digitales se ha convertido en uno de los solistas de K-pop más exitosos de la actualidad.

"SEVEN" de Jungkook se estrena el próximo 14 de julio (Foto: HYPE)

Mientras celebra este nuevo récord, el artista continúa presentándose junto a BTS en la gira mundial “Arirang”, considerada la más grande en la historia del grupo y que en octubre de este año llegará a Perú para ofrecer tres conciertos a ‘casa llena’ en el Estadio San Marcos.