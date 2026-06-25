Jungkook de BTS se enlista al servicio militar y se despide de ARMY | Foto: bighitmusic
Jungkook de BTS se enlista al servicio militar y se despide de ARMY | Foto: bighitmusic
Por Redacción EC

El cantante surcoreano Jungkook alcanzó un nuevo hito en su carrera musical luego de que su éxito en solitario “Seven” superara los 3,000 millones de reproducciones en Spotify. Con esta cifra, el artista se convirtió en el primer surcoreano en lograr semejante marca con una sola canción.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.