Army celebra un nuevo logro de BTS. Jeon Jungkook, el integrante menor de la banda de K-pop, es el nuevo protagonista de la revista Rolling Stone. La fanbase de Bangtan Sonyeondan no sólo celebra el regreso de BTS tras el alta militar, sino también los nuevos proyectos de cada uno de sus miembros.

En esta ocasión, se anunció que la popular revista de música Rolling Stone tendría a Jungkook como protagonista de su nueva edición. La revista compartió un adelanto de lo que sería la portada y la entrevista realizada al joven artista.

En el avance de la entrevista, el cantante surcoreano revela detalles de su futuro como artista: “... Quiero ser un artista que no se deja llevar por la corriente, sino que crea la corriente. No quiero estar confinado, quiero ser un artista sin límites."

Jungkook en Rolling Stone | Foto: Composición

Según la publicación realizada, la nueva edición en la que Jungkook posa para miles de ejemplares será distribuida en países como Japón, Corea, UK, Francia, India, Brasil, Filipinas y China.

Además, el intérprete de ‘Seven’ aparecerá en tres versiones distintas de la portada dirigidas para Reino Unido, Japón y Corea desde este 8 de diciembre. Por último, en el país nipón se habilitará una portada doble para Navidad, el 25 de diciembre.