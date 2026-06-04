Por Redacción EC

A medida que avanza la edad, la búsqueda de actividades físicas que cuiden las articulaciones y contribuyan al bienestar general cobra cada vez mayor relevancia. Aunque disciplinas como las caminatas y el uso de la bicicleta estática suelen figurar entre las recomendaciones más frecuentes para los adultos mayores, especialistas han puesto la atención en una alternativa que podría ofrecer ventajas aún mayores para la salud cardiovascular. Es una práctica sencilla para cualquier persona que puede realizarse de manera individual en el hogar o compartirse con familiares y amigos, sin necesidad de acudir a un centro especializado. A diferencia de otras actividades que exigen una inversión en membresías, máquinas o accesorios específicos, este ejercicio tiene un bajo costo. Diversas investigaciones han identificado efectos que van más allá del acondicionamiento físico básico, despertando el interés de expertos en salud y envejecimiento.