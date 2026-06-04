A medida que avanza la edad, la búsqueda de actividades físicas que cuiden las articulaciones y contribuyan al bienestar general cobra cada vez mayor relevancia. Aunque disciplinas como las caminatas y el uso de la bicicleta estática suelen figurar entre las recomendaciones más frecuentes para los adultos mayores, especialistas han puesto la atención en una alternativa que podría ofrecer ventajas aún mayores para la salud cardiovascular. Es una práctica sencilla para cualquier persona que puede realizarse de manera individual en el hogar o compartirse con familiares y amigos, sin necesidad de acudir a un centro especializado. A diferencia de otras actividades que exigen una inversión en membresías, máquinas o accesorios específicos, este ejercicio tiene un bajo costo. Diversas investigaciones han identificado efectos que van más allá del acondicionamiento físico básico, despertando el interés de expertos en salud y envejecimiento.

Conoce esta práctica que muchas personas ignoran el impacto positivo que se tiene cuando se realiza de forma regular

El yoga es la práctica que no solo contribuyen al equilibrio mental y emocional, sino que también pueden generar efectos positivos sobre distintos indicadores de la salud física, especialmente aquellos relacionados con el sistema cardiovascular y respiratorio. Se caracteriza por otorgar un papel fundamental a la respiración controlada, la relajación profunda y la atención plena durante cada movimiento. Según los especialistas, la aplicación constante de técnicas de respiración consciente ayuda a reducir la frecuencia cardíaca en estado de reposo y favorece un mejor aprovechamiento de la capacidad pulmonar. Por estas razones, el yoga se ha consolidado como una de las actividades más recomendadas para personas de distintas edades. Su combinación de ejercicio moderado, control de la respiración y relajación integral lo convierte en una alternativa accesible para quienes buscan mejorar su salud física y mental de manera sostenible.

Diversos estudios respaldan estos beneficios porque el organismo recibe una mayor oxigenación que es clave para la salud

Una investigación difundida a través de PubMed señala que la práctica regular de actividad física está asociada con mejoras significativas en la capacidad funcional de las personas. Asimismo, el estudio encontró una disminución de los biomarcadores cardíacos, indicadores que suelen emplearse para medir el nivel de estrés o carga que soporta el corazón. En cuanto al sistema circulatorio, diversos estudios sugieren que esta disciplina puede contribuir a mejorar la función endotelial, es decir, la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse adecuadamente. Este proceso facilita una circulación más eficiente y puede favorecer la salud cardiovascular a largo plazo. Además de los efectos físicos, los investigadores observaron un impacto positivo en la calidad de vida de los participantes. Factores como una mayor sensación de bienestar, una mejor gestión del estrés y un incremento en los niveles de energía forman parte de los resultados reportados, lo que refuerza el interés de la comunidad científica por seguir estudiando los alcances de esta práctica milenaria.

¿Qué debe hacer una persona que desea iniciarse a practicar yoga desde su casa al encontrarlo favorable en su salud?

Al empezar a practicar yoga, lo más importante es avanzar de manera progresiva y priorizar la técnica antes que la dificultad de las posturas. Los beneficios del yoga pueden obtenerse desde los niveles más básicos. Estas son algunas recomendaciones para principiantes:

Elegir un estilo adecuado: Modalidades suaves como el Hatha Yoga o el Yoga Restaurativo sin demasiada exigencia física.

Modalidades suaves como el Hatha Yoga o el Yoga Restaurativo sin demasiada exigencia física. Aprender a respirar correctamente: Coordinación de cada movimiento con inhalaciones y exhalaciones lentas y profundas.

Coordinación de cada movimiento con inhalaciones y exhalaciones lentas y profundas. Escuchar al cuerpo: El yoga no consiste en competir ni en alcanzar posturas perfectas. Si una posición genera dolor agudo, cambia. Realizar sesiones cortas de 15 a 30 minutos. La constancia suele ser más importante que la duración.

El yoga no consiste en competir ni en alcanzar posturas perfectas. Si una posición genera dolor agudo, cambia. Realizar sesiones cortas de 15 a 30 minutos. La constancia suele ser más importante que la duración. Usar ropa cómoda: Elige prendas que permitan moverte con libertad.

Elige prendas que permitan moverte con libertad. Comenzar con posturas básicas: Como: Postura de la montaña, Postura del niño, Perro boca abajo, Postura del gato-vaca.

Como: Postura de la montaña, Postura del niño, Perro boca abajo, Postura del gato-vaca. Consultar a un profesional si existe alguna condición médica: Personas con lesiones, problemas cardíacos, hipertensión, osteoporosis o mujeres embarazadas deberían recibir orientación especializada antes de iniciar ciertas posturas.

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