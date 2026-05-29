Si en algún momento has tenido una discusión con otra persona y ambos terminaron hablando más fuerte de lo habitual, al punto de considerarlo algo común, es posible que detrás de esa reacción existan factores emocionales y psicológicos mucho más profundos de lo que aparentan. De acuerdo con especialistas en psicología, elevar la voz durante un conflicto suele estar relacionado con emociones intensas. En muchos casos, las personas reaccionan impulsivamente porque sienten que están perdiendo el control de la situación o porque buscan expresar emociones acumuladas que no logran comunicar de otra manera. Asimismo, los psicólogos señalan que muchas veces las personas terminan reaccionando desde la emoción antes que, desde la razón, lo que puede empeorar el conflicto y afectar las relaciones personales si no se aprende a manejar adecuadamente las emociones. Las reacciones suelen ser tan fuertes, pero a veces no sabemos si son correctas o incorrectas como actitud.

Conoce esas emociones intensas por las cuales las personas terminan peleando levantando la voz teniendo una discusión

Según los especialistas en psicología señalan que levantar la voz durante una discusión suele estar asociado a emociones intensas como la ira, la frustración, la ansiedad o la percepción de no ser comprendido. Unas investigaciones recientes por el medio Cuídate Plus indican que esta conducta no responde únicamente al enojo, sino también a mecanismos automáticos del cerebro y al entorno emocional en el que cada persona ha crecido y aprendido a relacionarse. Asimismo, los expertos explican que gritar en medio de un conflicto forma parte de una reacción instintiva del organismo frente a situaciones de tensión. Este proceso involucra a la amígdala cerebral, una zona vinculada al control de las emociones, que activa la liberación de adrenalina y cortisol, conocidas como las hormonas del estrés. Como consecuencia, el cuerpo puede reaccionar de manera impulsiva, elevando la voz como una forma de descargar emociones intensas o intentar hacerse escuchar.

Los gritos suelen ser tan comunes que se convierte en un círculo vicioso, que al final solo dificulta la comunicación

Los especialistas también explican que este tipo de conductas puede originarse en experiencias aprendidas desde la infancia. Quienes crecieron en ambientes donde los problemas se resolvían mediante gritos o discusiones intensas pueden llegar a normalizar esa forma de comunicación y repetirla en su vida cotidiana sin darse cuenta del impacto emocional que genera en los demás. Además, cuando una discusión sube de tono, el cerebro activa mecanismos de defensa que dificultan pensar con claridad y escuchar de manera empática. Por otro lado, los psicólogos también señalan que gritar no siempre refleja agresividad consciente; en muchos casos puede ser una señal de ansiedad, inseguridad, miedo o dificultad para manejar emociones complejas. Por eso, aprender habilidades de regulación emocional y comunicación asertiva es clave para resolver conflictos de manera más saludable.

¿Cuáles son las otras razones por lo que las personas tienden a gritar cuando discuten y que muchas veces no se dan cuenta?

Los expertos señalan que las personas pueden gritar durante una discusión por distintas razones emocionales, mentales y sociales. Estas son algunas de las principales:

Frustración acumulada: Cuando no logra expresar lo que piensa o que la situación se sale de control. Es una forma de liberar tensión.

Cuando no logra expresar lo que piensa o que la situación se sale de control. Es una forma de liberar tensión. Sensación de no ser escuchado: Creen que solo así lograrán captar la atención de la otra persona o hacer que su punto de vista sea tomado en cuenta.

Creen que solo así lograrán captar la atención de la otra persona o hacer que su punto de vista sea tomado en cuenta. Respuesta automática del cerebro al estrés: Son mecanismos relacionados con la defensa y el estrés, provocando reacciones impulsivas como levantar la voz.

Son mecanismos relacionados con la defensa y el estrés, provocando reacciones impulsivas como levantar la voz. Manejo inadecuado de las emociones: Cuando tienen dificultades para controlar emociones como la ira, la ansiedad o el enojo. Reaccionan de manera explosiva.

Cuando tienen dificultades para controlar emociones como la ira, la ansiedad o el enojo. Reaccionan de manera explosiva. Patrones aprendidos en la infancia: Crecieron en hogares donde los conflictos se resolvían mediante gritos pueden normalizar ese comportamiento y repetirlo en la adultez.

Crecieron en hogares donde los conflictos se resolvían mediante gritos pueden normalizar ese comportamiento y repetirlo en la adultez. Necesidad de imponer autoridad o dominio: Gritar es una forma de intentar controlar la conversación o demostrar poder frente a otra persona.

Gritar es una forma de intentar controlar la conversación o demostrar poder frente a otra persona. Ansiedad o inseguridad emocional: Algunas personas se sienten vulnerables, nerviosas o emocionalmente amenazadas.

Algunas personas se sienten vulnerables, nerviosas o emocionalmente amenazadas. Falta de habilidades de comunicación: Cuando alguien no sabe expresar sus emociones de forma calmada o asertiva, puede recurrir al grito como mecanismo de expresión.

Cuando alguien no sabe expresar sus emociones de forma calmada o asertiva, puede recurrir al grito como mecanismo de expresión. Acumulación de estrés cotidiano: El cansancio, los problemas laborales, familiares o económicos. Aumenta la irritabilidad y hace más probable una reacción impulsiva durante una discusión.

El cansancio, los problemas laborales, familiares o económicos. Aumenta la irritabilidad y hace más probable una reacción impulsiva durante una discusión. Impulso de defensa emocional: El cerebro puede interpretar una discusión como una amenaza emocional, provocando respuestas intensas similares a las de “lucha o defensa”.

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