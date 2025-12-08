El pasado sábado 6 de diciembre se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación de “Yo soy”, donde nueve participantes dieron lo mejor de sí para mantenerse en competencia; sin embargo, tres imitadores le dijeron adiós al programa: los imitadores de Jungkook, Vicente Fernández y Payo del Grupo Frontera.

En una noche donde todos los participantes ofrecieron buenas presentaciones, según el jurado, tres no lograron convencer y abandonaron la competencia de imitación.

El joven cantante Enzi, imitador de Jungkook, fue felicitado por el jurado por su performance y su interpretación del tema “Dreamers”; sin embargo, no fue suficiente para mantenerse en “Yo soy”.

Enzi, imitador de Jungkook, fue eliminado de "Yo soy" y no continúa en competencia. (Foto: Latina)

Tras darse a conocer su eliminación, el joven grabó un video para las redes sociales del programa donde agradeció a la producción por la experiencia y resaltó la importancia de los fans del género K-Pop, quienes lo impulsaron a seguir adelante.

“Mi experiencia en ‘Yo soy’ ha sido increíble, he aprendido muchas cosas, a superar mis miedos y sacar una faceta nueva. Hice buenos amigos… Agradezco el cariño y el apoyo, gracias a ustedes sentí su apoyo, todo lo que he logrado es por ustedes. A seguir buscando una nueva aventura”, resaltó Enzi.

De esta manera, los imitadores que sí lograron salvarse fueron Karol G, Óscar D’ León, Jorge González, Yailin la más viral, Nelson Pinedo y Pedro Fernández. Ellos continúan en competencia por el título de “Yo soy”.