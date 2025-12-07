La comedia musical “El primer damo” vuelve a los escenarios este martes 9 de diciembre en La Peña del Carajo, luego de agotar localidades en su primera presentación. El espectáculo, protagonizado por Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo, apuesta por una mezcla de humor, sátira y música que ha conectado con el público desde su estreno.

Pablo Saldarriaga, autor y director del montaje, invitó a la audiencia a acudir en grupo para disfrutar del espectáculo. “Si quieren pasar unos momentos divertidos, vengan en mancha a vernos”, señaló el actor, destacando el enfoque cercano y el carácter festivo de la propuesta.

La obra se presenta en La Peña del Carajo, un escenario tradicional de Barranco donde se desarrollan espectáculos musicales y shows en vivo. Este espacio permite que la comedia se experimente en un ambiente más relajado y popular, en contraste con las salas teatrales convencionales.

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga anuncian segunda fecha de “El Primer Damo”. (Foto: Instagram)

Según el también productor Damián Ode, el público del local está habituado a ver espectáculos musicales de alto nivel. “La Peña del Carajo tiene un público acostumbrado a presenciar espectáculos de calidad, y este lo es”, afirmó.

“El primer damo” se presenta como una sátira inspirada (según sus creadores) en hechos reales. La historia juega con situaciones absurdas y guiños a la coyuntura nacional, siempre desde un tono humorístico que permite la reflexión a través de la comedia.

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga presentan la comedia musical “El primer damo”. (Foto: Instagram)

El regreso del montaje responde a la acogida que tuvo su función inicial, donde la combinación de humor político, música en vivo y actuaciones dinámicas generó una respuesta positiva del público. Esta segunda fecha busca repetir el entusiasmo de los asistentes que llenaron la primera presentación.